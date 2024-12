Brenno e Filhos de Jorge apostam em novo hit do verão - (crédito: Divulgação)

Brenno lançou a aguardada "Água de Desejo", um feat com a icônica banda Filhos de Jorge, que já desponta como candidata ao hit do verão 2024/25. A música combina pop e axé em uma melodia vibrante e uma letra romântica que explora a intensidade do amor.

"Meu coração balança e cai em tu, viaja em tu, é coisa rara... meu coração balança e cai em tu, quando eu tô com tu, nada se compara...", diz o refrão cantado por Brenno, revelando a essência apaixonante da canção. Composta por Breno Casagrande, Washington Júnior e Dan Mendes, a faixa promete embalar não apenas as festas, mas também os corações apaixonados da temporada.

Em entrevista, Brenno destacou a parceria com os Filhos de Jorge: "É uma grande honra trabalhar com uma banda tão emblemática. Juntos, conseguimos criar algo muito especial, uma música que não só fala de amor, mas também traz uma energia única, perfeita para o verão."

Disponível a partir de 13 de dezembro, "Água de Desejo" chega às plataformas de streaming e YouTube com um clipe gravado nas ruas vibrantes de Salvador. A força dessa colaboração já indica que a música será um marco da estação, trazendo calor, dança e muita paixão para o verão brasileiro.