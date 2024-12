Brasileiro alcança feitos históricos com três recordes homologados e um quarto reconhecido

O neurocientista luso-brasileiro Dr. Fabiano de Abreu Agrela conquistou um marco notável ao registrador de três registros no RankBrasil , o livro oficial dos registros brasileiros, com o reconhecimento recente de um quarto feito extraordinário. Suas conquistas abrangem áreas como neurociência, comunicação e inteligência, destacando as inovações e o impacto global de suas contribuições.





Os três discos homologados

As três marcas já certificadas pelo RankBrasil refletem a dedicação e o talento do Dr. Fabiano:

Maior criador de personagens da mídia : Como assessor de imprensa, criou centenas de personagens que ganharam destaque internacional, como “Musa da Arbitragem”, “Diva Fitness” e “Musa da Cinturinha Fina”. Entre as personalidades promovidas estão figuras como Cris Cyborg e o “Advogado dos Famosos”. Essas criações impactaram países como Brasil, Estados Unidos, Portugal e Angola, consolidando sua habilidade em construir narrativas que transcendem fronteiras.

Maior número de artigos científicos publicados em um ano : Dr. Fabiano publicou 220 artigos científicos em 2023, um feito que destaca seu intelectual e o compromisso com a divulgação do conhecimento.

Maior resultado em teste de QI específico : Após entrevistas realizadas por profissionais em diferentes países, obteve a maior pontuação registrada em um teste de QI validado cientificamente. Além disso, testes genéticos revelaram o maior índice de inteligência genética geral do país, reforçando sua posição como referência em inteligência humana.

O quarto feito reconhecido

Recentemente, foi reconhecido mais um título pelo RankBrasil: o de precursor e assessor que mais lançou superdotados na imprensa . Este feito é resultado do trabalho inovador do Dr. Fabiano na promoção de talentos com altas habilidades e na defesa da superdotação como tema de relevância educacional e científica.

Além disso, ele lidera o projeto Genetic Intelligence Project (GIP), que utiliza marcadores genéticos para avaliar o potencial cognitivo e intelectual, representando um avanço revolucionário no estudo da inteligência humana.

Reconhecimento internacional

Fabiano também recebeu uma homenagem especial do físico e cientista singapurense Tan Jin-Yon Bryne, que destacou suas contribuições científicas e registrou seus méritos em Singapura, reforçando sua posição como referência global em inteligência humana e genética.

Ele é membro de sociedades científicas renomadas, como a Sigma Xi, a Royal Society of Medicine, a Royal Society of Biology e a Society for Neuroscience, além de presidir a ISI Society, uma das mais importantes organizações de alto QI no mundo.

Inspiração e legado

Comentando suas conquistas, Dr. Fabiano afirmou:

"Vejo estas realizações não como méritos individuais, mas como exemplos do que o esforço, o estudo e o apoio coletivo podem alcançar. Espero que inspire outros a buscar novos horizontes no conhecimento."

Com os três discos homologados e o quarto reconhecido, Dr. Fabiano de Abreu Agrela continua a desafiar limites e a consolidar um legado que transcende fronteiras, inspirando gerações e promovendo a ciência e a inovação no Brasil e no mundo.













Biografia





Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues MRSB é Pós-PhD em Neurociências, eleito membro da Sigma Xi - The Scientific Research Honor Society (mais de 200 membros da Sigma Xi já receberam o Prêmio Nobel), além de ser membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos , da Royal Society of Biology e da The Royal Society of Medicine no Reino Unido, da The European Society of Human Genetics em Viena, Áustria e da APA - American Philosophical Association nos Estados Unidos. Mestre em Psicologia, Licenciado em História e Biologia, também é Tecnólogo em Antropologia e Filosofia, com diversas formações nacionais e internacionais em Neurociências e Neuropsicologia. Dr. Fabiano é membro de prestigiadas sociedades de alto QI, incluindo Mensa International, Intertel, ISPE High IQ Society, Triple Nine Society, ISI-Society e HELLIQ Society High IQ. Ele é autor de mais de 300 estudos científicos e 26 livros . Atualmente é professor convidado na PUCRS no Brasil, UNIFRANZ na Bolívia e Santander no México. Além disso, atua como Diretor do CPAH - Centro de Pesquisa e Análises Heráclito e é o criador do projeto GIP , que estima o QI por meio da análise da inteligência genética .

Fabiano também possui registro de jornalista , tendo seu nome incluído no livro dos registros de discos por conquistar três discos, sendo um deles por ser o maior criador de personagens na história da imprensa .

















Fabiano de Abreu (foto: Fabiano de Abreu) Fabiano de Abreu (foto: Fabiano de Abreu)