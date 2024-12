Fábio Galindo leva Future Climate ao prêmio de destaque internacional

A Future Climate foi destaque como startup inovadora que acelera a descarbonização e atrai investimentos globais voltados à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Nesta segunda-feira, a Future Climate recebeu a Menção Honrosa do Prêmio ApexBrasil-Exame, durante cerimônia realizada no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. A Future Climate se destacou como uma startup inovadora que acelera a descarbonização e atrai investimentos globais voltados à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Mas também por ter projetos que promovem biodiversidade, bioeconomia e impactos positivos em comunidades locais. Como é o caso do Projeto Rio Madeira, que conserva um total de 52 mil hectares de floresta nativa nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, atraindo recursos estrangeiros com a geração de créditos de carbono de alta integridade.

Fábio Galindo, CEO da Future Climate, destaca a importância do reconhecimento. “Receber a Menção Honrosa da ApexBrasil reafirma nosso compromisso como plataforma de investimento em soluções climáticas e a promoção de uma economia sustentável para as comunidades locais. Essa menção fortalece nossa missão de fomentar a biodiversidade e o impacto social nos projetos de conversão ambiental”, afirmou.

A premiação, realizada pela ApexBrasil em parceria com a revista Exame, destaca empresas que apresentam contribuições expressivas no cenário internacional, alinhadas aos pilares estratégicos da ApexBrasil: sustentabilidade, inovação, igualdade de gênero, desenvolvimento regional e expansão internacional. Esses critérios visam promover a competitividade global das empresas brasileiras e consolidar a imagem do Brasil como um player estratégico no mercado internacional.

É por meio dos seus escritórios em países estratégicos, como Reino Unido, Emirados Árabes e Singapura, que a Future Climate consegue atrair investimentos estrangeiros para projetos estratégicos, captando e direcionando fundos de investimento climático de longo prazo para projetos brasileiros. “Ter esse reconhecimento em um momento em que o mercado brasileiro de carbono regulado acaba de ser criado pelo Congresso Nacional [PL182/2024] e que a próxima COP30 será sediada no Brasil (2025), é muito valioso e um estímulo para que possamos contribuir ainda mais para a atração de investimentos internacionais destinados a conservação florestal e à biodiversidade brasileira”, destaca Galindo. Ele também lembra que a COP29, realizada em novembro, em Baku, no Azerbaijão, regulamentou o Artigo 6 do acordo de Paris, criando as regras e diretrizes do mercado global de carbono. Com isso, o Brasil finalmente ganha espaço para ser um grande exportador de ativos ambientais e confirma sua vocação para a liderança da agenda verde global.

