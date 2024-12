Nordeste revela os novos afros da música nacional

Nos últimos meses, o Nordeste tem sido o berço de uma nova geração de artistas que conquistam, a cada dia, um número crescente de fãs nas plataformas digitais. Cantores como Odoguiinha, Duda Estrela e Luiz Kingsman estão fazendo história, transformando-se em especificações nacionais com milhões de visualizações e reconhecimento crescente.



Com apenas 19 anos, Odoguiinha, nascido em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, já é um dos maiores nomes da cena musical independente do estado. O cantor e compositor, que se tornou conhecido após sua participação em novelas e programas de TV, acumulou sucessos como o single "Muero Por Tenerte", que ultrapassou os dois milhões de acessos nas plataformas digitais. Seu mais recente lançamento, "Gosto Gostoso", somou mais de 100 mil visualizações em poucas horas, solidificando sua posição no mercado nacional.



Nascida em Fortaleza, Ceará, Duda Estrela, de 16 anos, é uma das artistas mais promissoras da nova geração. Ela vem viralizando com vídeos cantando e humorísticos ao lado do amigo Ryan Mateus. Nas redes sociais, Duda Estrela acumula mais de 300 milhões de visualizações, e suas parcerias musicais têm sido um sucesso estrondoso, com destaque para o hit "Seu Jeito" ao lado de Solange Almeida, que ultrapassou 11 milhões de visualizações, além das canções que tem mais de 100 milhões de acessos como, “Olhai Aí” e “Me Belisca” ao lado do cantor Mc Bruninho. Atualmente, Duda Estrela faz parte da "Acertei Produções", um selo que também representa artistas como Nattan e Mari Fernandez.



Luiz Kingsman, cantor, compositor e Drag Queen de João Alfredo, Pernambuco, tem se destacado por sua voz suave e por suas canções alegres e autênticas. Com quatro álbuns de estúdio e mais de 50 músicas autorais, Kingsman já conquistou uma legião de fãs. Seu trabalho mais recente, o álbum “Sexta Dose”, lançado no último dia (15), conta com 13 faixas e inclui a colaboração de Suellen Carey na música "Jamais Serão". Sua ascensão nas plataformas digitais é uma prova de que a música regional tem conquistado público em todo o Brasil.



Os três artistas têm em comum o uso inteligente das plataformas digitais, que são essenciais para o seu sucesso. Redes sociais, YouTube e serviços de streaming como Spotify possibilitam que esses cantores nordestinos alcancem uma audiência global, ampliando o alcance de suas músicas e consolidando o som nordestino no cenário nacional. A digitalização da música tem sido um dos principais fatores para a exposição de novos talentos e para a ascensão de filhos regionais, que agora ecoam em todo o país e além-fronteiras.



Saiba mais sobre os artistas no Instagram:



Odoguiinha: https://www.instagram.com/odog uiinha



Duda Estrela: https://www.instagram.com/duda estrelacantora



Luiz Kingsman: https://www.instagram.com/luiz kingsman