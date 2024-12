Flávia Costa ganha almoço de aniversário de Fátima Pissara e Mirella Santos

A influencer e personalidade da mídia Flávia Costa foi surpreendida com uma comemoração especial organizada por suas melhores amigas. Conhecida por sua irreverência no meio artístico carioca e suas produções de eventos, ganhando destaque nacional graças às suas opiniões nas redes sociais, Flávia teve seu aniversário celebrado em um almoço íntimo na casa de Fatima Pizarra , planejado com carinho por Mirela Santos .

O buffet da comemoração ficou por conta das renomadas empresas Portofish Pescados e do restaurante Altar Cozinha Ancestral, da Chef Dona Carmem Virginia, que proporcionaram uma experiência gastronômica de alto nível. O evento reuniu grandes amigas da influencer em um momento de muita alegria e descontração. “Reunir as minhas melhores amigas de São Paulo foi um grande momento pra mim”, comentou Flávia, emocionada com o gesto das amigas que fizeram questão de tornar a data inesquecível.

A celebração não para por aí. Flávia revelou que tem planos de comemorar o aniversário em grande estilo também na Europa, com uma viagem para Paris. Com a leveza e autenticidade que conquistaram o público, Flávia Costa segue celebrando a vida e fortalecendo laços com as pessoas que a cercam.