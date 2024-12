Roberta Nuñez revela detalhes de como criar relevância

A assessoria de imprensa tem ganhado relevância como uma ferramenta estratégica fundamental na construção e manutenção de marcas pessoais e empresariais. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a reputação é crucial para o sucesso, o trabalho de profissionais dessa área vai muito além da divulgação de notícias. Trata-se de um processo que une credibilidade, estratégia e comunicação eficiente para gerar impacto real. Roberta Nuñez, jornalista, assessora de imprensa e empresária do ramo artístico, oferece insights valiosos sobre a importância dessa prática, destacando os desafios e benefícios para marcas e indivíduos.

A assessoria de imprensa, como enfatizado por Roberta, ocupa o topo da pirâmide estratégica de branding. Ela é a responsável por estabelecer notoriedade e relevância de forma orgânica, conectando marcas e pessoas aos veículos de mídia e aos formadores de opinião. Esse processo, porém, não é meramente operacional. Envolve um entendimento profundo do mercado, uma construção cuidadosa de narrativa e, sobretudo, um alinhamento com os valores e objetivos do cliente.

Uma das principais vantagens de contratar uma assessoria de imprensa é o posicionamento que ela oferece. Diferentemente de campanhas publicitárias pagas, a assessoria busca inserir o cliente em pautas editoriais relevantes, criando interesse genuíno. Roberta, CEO da RN Assessoria Imprensa e Agência Puro Glamour destaca que esse posicionamento orgânico é o que diferencia marcas de sucesso. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que o assessor seja um profissional qualificado, com experiência no jornalismo e amplo networking nas editorias de mídia. Caso contrário, o resultado pode ser contraproducente, prejudicando a credibilidade da marca.

A má gestão da assessoria de imprensa, segundo Roberta, pode ser tão prejudicial quanto a ausência dela. Quando profissionais não capacitados assumem o papel, recorrem a métodos que podem comprometer a imagem do cliente, como o uso excessivo de publicações pagas. Essa prática não apenas reduz o impacto das mensagens divulgadas, como também afasta jornalistas e produtores, que passam a enxergar a marca como artificial. Além disso, uma abordagem comercial exagerada impede a construção de uma narrativa consistente e orgânica, elementos cruciais para criar engajamento e credibilidade.

Outro ponto abordado por Roberta é o alinhamento entre marketing e assessoria de imprensa. Embora ambos os setores trabalhem em prol da comunicação, suas funções devem ser complementares, mas distintas. Enquanto o marketing foca na promoção direta, a assessoria atua na construção de uma reputação sólida, trabalhando a longo prazo. Uma marca que consegue alinhar essas duas frentes de forma eficaz tem maior chance de alcançar notoriedade e sucesso sustentável.

A transparência e a consistência também são pilares no trabalho da assessoria de imprensa. Segundo Roberta, uma comunicação clara e honesta é essencial para preservar a confiança do público. Quando esses elementos são negligenciados, mesmo uma boa estratégia pode ser insuficiente para evitar crises. E, no caso de crises, a assessoria precisa estar preparada para atuar rapidamente, minimizando danos e restabelecendo a confiança na marca.

Roberta ainda alerta para os erros mais comuns cometidos por empresas e indivíduos que tentam gerenciar sua comunicação sem ajuda especializada. A busca por resultados imediatos, como a inclusão em veículos de prestígio mediante pagamento, pode ser prejudicial. Esses esforços muitas vezes geram visibilidade superficial, mas falham em criar uma conexão real com o público. Além disso, a ausência de uma estratégia de longo prazo pode comprometer o crescimento sustentável da marca.

Por fim, Roberta enfatiza que uma boa assessoria de imprensa não é um luxo, mas uma necessidade para aqueles que buscam relevância no mercado. Mais do que divulgar informações, ela constroi pontes entre marcas e consumidores, gerando curiosidade, engajamento e, sobretudo, confiança. Em um cenário onde a informação circula em alta velocidade e a opinião pública pode mudar rapidamente, investir em uma comunicação sólida e bem estruturada não é apenas desejável, mas imprescindível para a sobrevivência e o sucesso de qualquer marca ou indivíduo.