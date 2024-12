Eduardo Freccia e Rosiney Horácio falam detalhes sobre o futuro de Palhoça

Reeleito para o cargo de prefeito de Palhoça com 52,67% dos votos, Eduardo Freccia (PL) tem, ao lado de seu futuro vice-prefeito, Rosiney Horácio, grandes planos para a cidade. Ambos compartilham um compromisso com o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos, mas com estilos distintos de governar, que se complementam na missão de transformar Palhoça. A partir do próximo ano, Rosiney substituirá Amaro Junior no cargo.

Freccia, reeleito após construir uma ampla coligação composta por Republicanos, PP, MDB, Podemos, Avante e a Federação PSDB-Cidadania, visa um futuro de grandes conquistas para a cidade. “Nosso compromisso com Palhoça é construir uma cidade mais próspera e sustentável. Trabalhamos com base em planejamento estratégico e ações concretas que atendem diretamente às necessidades da população. A construção do Hospital Regional e as melhorias na infraestrutura são exemplos disso”, destaca o prefeito.

Rosiney Horácio, futuro vice-prefeito e com vasta experiência na área da saúde, vê sua atuação como um elo essencial para a gestão. “Meu estilo é mais voltado para a articulação política e o contato com as comunidades. Tenho experiência em dialogar com os diversos setores, buscando sempre unir forças para que a gestão funcione de forma harmoniosa. Conheço o estilo de Eduardo Freccia trabalhar, porque fui secretário de Saúde durante a mais recente gestão. Tenho certeza de que faremos um belo trabalho juntos”, afirma Rosiney.

Estilos de trabalho: complementaridade na gestão

Freccia destaca que a construção do Hospital Regional de Palhoça é um dos maiores legados da sua gestão. “Ele será um divisor de águas na saúde pública da região. Além disso, obras como a Avenida que conecta Caminho Novo ao Pagani e a limpeza de rios para prevenir enchentes têm impacto direto na qualidade de vida da população. Também destaco a implementação de esgoto sanitário para todos os palhocenses, que é um projeto que já saiu do papel e está tomando as ruas da cidade e começando pela região Sul”, explica o prefeito.

Outro destaque é o impacto das obras na BR-101, uma das principais rodovias da região. “Palhoça tem um histórico de dependência da BR-101 para circulação, uma vez que é uma cidade cortada pela rodovia, então planejamos avenidas que criem eixos de circulação e desenvolvimento dentro da cidade. Essas avenidas estão no plano que levará Palhoça ainda mais longe, criando novos eixos de circulação onde empresas se instalam, gerando empregos e circulação de renda”, acrescenta Freccia.

O estilo de governar de Freccia é focado no planejamento estratégico e em decisões de longo prazo. “Gosto de acompanhar de perto as obras e projetos, sempre ouvindo a população para alinhar nossas ações às demandas reais”, completa.

Já Rosiney, com sua experiência prática na administração pública e no contato direto com as comunidades, enxerga a vice-prefeitura como um espaço para unir esforços. “É meu papel dar suporte ao Eduardo, trazendo a perspectiva das comunidades e articulando com os vereadores e demais lideranças. Temos o desafio de construir o Hospital Regional de Palhoça e ele vai fazer com que as pessoas da nossa cidade sejam ainda mais cuidadas e, principalmente, vai fazer palhocense nascer palhocense”, diz.

Projetos e legado para a cidade

O impacto das ações que ambos desejam implementar já pode ser visto em algumas das obras mais recentes. Obras como a limpeza de rios para evitar alagamentos e a construção de novas avenidas para melhorar a mobilidade urbana têm demonstrado um impacto direto na vida dos cidadãos.

“Palhoça está em um momento muito importante de crescimento. Nosso objetivo é que a cidade continue se desenvolvendo de forma ordenada, sem perder o foco na qualidade de vida das pessoas. Vamos continuar com um ciclo virtuoso, em que a saúde, educação, segurança e infraestrutura sejam pilares do nosso desenvolvimento”, reforça Freccia.

Rosiney complementa: “Queremos deixar como legado uma cidade mais estruturada, com saúde de qualidade, educação de excelência e um setor econômico aquecido. Nosso objetivo é que as próximas gerações se orgulhem da cidade onde vivem. Palhoça tem potencial para ser referência não apenas em Santa Catarina, mas em todo o Brasil”.

Apesar de seus estilos distintos, ambos compartilham uma visão comum para a cidade. Por fim, a gestão reforça os investimentos em educação, com ampliação de vagas e a implantação do ensino integral, além de melhorias significativas na segurança pública. Novos agentes da Guarda Municipal serão convocados, com o suporte de tecnologia avançada, como sistemas de reconhecimento de infratores, garantindo mais proteção para os cidadãos.

O prefeito Eduardo Freccia e o futuro vice-prefeito Rosiney Horácio também destacam a importância do envolvimento ativo dos moradores: “Nada disso seria possível sem a participação da população. Queremos que todos continuem sugerindo, cobrando e participando, pois só juntos podemos construir a Palhoça que sonhamos”, conclui Freccia.