Alexandre Pires grava "Pagonejo Bão", projeto inédito que mistura sertanejo e pagode

Considerado um dos maiores nomes da música nacional e internacional, transcendendo a barreira de estilos musicais, Alexandre Pires surpreende mais uma vez ao unir os dois ritmos mais populares do Brasil em “Pagonejo Bão”, projeto inovador que traz as raízes do artista de Uberlândia e une com sertanejo, estilo que sempre foi fã.

“Muita gente não sabe, mas eu cresci acompanhando o sertanejo, apreciando as modas de viola, morei 2 anos em Goiás, gravei com vários ídolos. Esse projeto é uma forma de homenagear esse gênero tão genuíno.”

A gravação acontecerá no dia 29 de janeiro, no Espaço Dois Ipês, localizado na vibrante cidade de Goiânia, berço do sertanejo nacional. Com regravações e músicas inéditas, “Pagonejo Bão” traz participações especiais de nomes como Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias, Léo Santana, Luiz Cláudio & Giuliano e uma atração surpresa muito especial, e reafirma o poder que ele tem em dialogar com diferentes gêneros musicais.

Artista completo, Alexandre Pires acumula números que impressionam e confirmam seu status de ídolo: são mais de 20 milhões de discos vendidos, turnês internacionais lotadas e mais de 35 anos de uma trajetória brilhante e uma carreira consolidada.

Agora, ao apresentar o projeto “Pagonejo Bão”, Alexandre Pires se consagra como um precursor do termo e do estilo, combinando a batida envolvente do pagode com as melodias emocionantes do sertanejo. É um movimento ousado, inteligente e inédito, que promete conquistar tanto os fãs do pagode tradicional quanto os apaixonados pelo universo sertanejo.

O palco de Goiânia, cidade onde o sertanejo pulsa mais forte, será o cenário perfeito para este encontro histórico da música brasileira. Alexandre Pires, com sua voz inconfundível, carisma e capacidade de unir multidões, dará vida a um projeto que celebra as raízes musicais do país e conecta diferentes públicos em uma só batida.

“O Pagonejo Bão é uma celebração de ritmos e uma revolução sonora que eu acredito muito. É a junção de duas paixões que eu tenho na música e há muito tempo queria tirar do papel e transformar em um projeto. Vai ser muito mágico e verdadeiro.”

Em seu extenso currículo, Alexandre já fez parcerias memoráveis com artistas do Brasil e do mundo, dos mais diversos segmentos, como o próprio sertanejo: Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé & Luciano, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraísa, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Simone & Simaria, Fernando & Sorocaba, Daniel e Bruno & Marrone fazem parte da extensa lista.

As vendas para o “Pagonejo Bão” começam dia 08 de janeiro, e os ingressos estarão disponíveis no site www.eventim.com.br .