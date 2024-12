Conheça Karla Souza, que aos 20 anos já é referência internacional na dança

Com apenas 20 anos, Karla Souza se consolidou como um dos grandes nomes da dança e coreografia no Brasil e no exterior. Desde a infância, ela coleciona prêmios importantes e já trabalhou ao lado de artistas renomados, como Veigh, Pabllo Vittar e Jão. Seu talento a levou a participar de eventos de destaque no cenário nacional e global, firmando-se como uma das profissionais mais promissoras de sua geração.

A trajetória começou cedo, aos 5 anos, quando iniciou suas aulas de dança. Aos 7, venceu seu primeiro prêmio internacional no Festival de Danças do Mercosul, na Argentina. Na adolescência, destacou-se no Mundial de Hip Hop nos Estados Unidos, representando o Brasil por oito anos consecutivos, além de participar do Got Talent Brasil aos 9 anos e brilhar no Sul-Americano de Dança com apenas 11.

Com 15 anos, a coreógrafa estreou com vitórias expressivas no Festival de Joinville, o maior do mundo, triunfando em 2019, 2021 e 2022. Nesse período, também trabalhou na NBA, onde participou como bailarina e coreógrafa. Sua aprovação no The Royal Family Dance Crew, da Nova Zelândia, foi um dos marcos da carreira, tornando-se a única brasileira a integrar o grupo.

Além das competições e prêmios, a artista participou de projetos importantes, como o Blackescape em Porto Rico, que reuniu nomes de peso do cenário global da dança. No Brasil, ela ministra workshops por diversos estados e já atuou em produções icônicas, como o Halloween de Pabllo Vittar e o clipe “Pilantra”, de Jão e Anitta.

Atualmente, Karla é coreógrafa e bailarina de Veigh, maior nome do trap nacional. Ao lado dele, subiu aos palcos de grandes eventos, incluindo The Town, Cena 2k23 e Rock in Rio Lisboa. Seu talento, dedicação e história inspiram jovens artistas, reafirmando o potencial brasileiro na dança.