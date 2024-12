Influencer Flávia Costa celebra aniversário em grande estilo em Paris

Flávia Costa, influenciadora e personalidade da mídia, escolheu Paris como cenário para celebrar seu aniversário de forma memorável. Acompanhada das amigas Priscila Lima Baronesa, empresária e também influencer, e Adriana Monteiro, Flávia tem aproveitado cada momento na capital francesa, explorando pontos turísticos icônicos e se deliciando com a alta gastronomia europeia.

Um dos momentos mais especiais da viagem foi o jantar oferecido por Priscila Baronesa no renomado restaurante Perruche, localizado no coração de Paris. Conhecido por sua atmosfera sofisticada e vistas deslumbrantes da cidade, o Perruche proporcionou às amigas uma experiência gastronômica única, com pratos que combinam sabores autênticos e apresentações impecáveis.

Flávia compartilhou diversos registros da celebração nas redes sociais, mostrando momentos de descontração e amizade ao lado de suas companheiras de viagem. A viagem não se resumiu apenas ao jantar especial. O grupo também explorou pontos como a Torre Eiffel, o Louvre e charmosos cafés parisienses, destacando-se pela elegância em cada momento registrado.

O aniversário de Flávia Costa em Paris reflete seu estilo autêntico e inspirador, consolidando sua imagem como uma influenciadora que valoriza experiências marcantes e conexões significativas.