Mannu Carvalho impulsiona Trancoso com mais de oito empreendimentos

Trancoso, uma das joias do turismo brasileiro, tem experimentado uma transformação que vai além de suas belezas naturais. No centro dessa revolução está Mannu Carvalho, empresária visionária que vem moldando o cenário de eventos, turismo e empreendedorismo da região. Reconhecida pela energia criativa e capacidade de inovação, Mannu lidera mais de oito empreendimentos que não apenas enriquecem a experiência dos visitantes, mas também fomentam a economia local.

Entre os projetos de destaque está o Hotel Boutique Casa de Perainda, um refúgio de luxo que combina exclusividade e aconchego. Com cinco suítes, dois bangalôs e casas de temporada integradas à vila, o espaço é um convite à imersão na cultura e hospitalidade baiana. Seus jardins nativos, spa e café da manhã memorável exemplificam a dedicação de Mannu aos detalhes que encantam os hóspedes.

Outro marco é a Adega Trancoso, localizada na entrada do famoso Quadrado. Com mais de 600 rótulos de vinhos, espumantes e destilados, além de condimentos gourmet, o espaço é referência para amantes de alta gastronomia.

Já a VIVA Trancoso vai além de uma imobiliária. Com uma proposta inovadora, a empresa oferece um serviço 360º, cuidando desde a estadia até experiências personalizadas, como entretenimento e aluguel de casas, conectando os turistas de forma única à alma de Trancoso.

Além disso, Mannu administra empreendimentos como a Casa da Mannu, um espaço de aluguel por temporada que oferece sete suítes em um ambiente sofisticado e acolhedor, e o +Q1 Evento, especializado em gestão de eventos de alto padrão.

Outras iniciativas incluem o Bar das Meninas, que oferece uma experiência gastronômica e coquetéis únicos, e o Uaná Head Spa, focado em bem-estar e beleza, com produtos amazônicos e veganos, ambos parte do projeto Shopping Santo Beco by Mannu Carvalho.

Santo Beco by Mannu Carvalho: um marco para o turismo e economia local

A mais recente realização de Mannu Carvalho, em parceria com o sócio Caio Rehem, é o Shopping Santo Beco by Mannu Carvalho, que promete se tornar um marco em Trancoso. Localizado a 150 metros do Quadrado, o espaço combina gastronomia, moda, arte e cultura, criando um ponto de encontro para turistas e moradores.

Caio Rehem, responsável pela administração, negociações e marketing, destaca o equilíbrio que define a parceria com Mannu. Enquanto ele foca nos bastidores estratégicos, Mannu lidera as grandes parcerias e a curadoria que dá vida ao Santo Beco. Juntos, eles têm moldado um empreendimento que reflete o espírito de Trancoso, mas com uma abordagem inovadora.

O Santo Beco já surge como um catalisador econômico, gerando empregos e movimentando a comunidade. Entre as novidades do espaço estão o restaurante Broca Trancoso, liderado pelo renomado chef Cadu Evangelisti, o Carambola Studio de Decoração, que traz design sofisticado, e o bar das Meninas, que alia coquetelaria à experiência gastronômica, todos são empreendimentos de Mannu Carvalho em sociedade com Caio Rehem, incluindo o Spa.

Impacto na comunidade e visão de futuro

Mais do que empreendimentos, Mannu Carvalho traz a visão de integrar os valores de Trancoso ao crescimento econômico. O Santo Beco, por exemplo, não se limita a ser um centro comercial; é pensado como um espaço de convivência, oferecendo sombra, tranquilidade e uma alternativa acessível e diversificada para todos.

Com uma trajetória marcada por inovações, Mannu não apenas eleva o turismo local, mas também contribui para o desenvolvimento da comunidade. Sua capacidade de unir criatividade e planejamento faz dela um exemplo de liderança no Brasil.

“Trancoso é um lugar especial, e meu objetivo sempre foi somar, respeitando a essência daqui enquanto criamos novas possibilidades”, afirma Mannu.

Com projetos que unem hospitalidade, cultura e empreendedorismo, Mannu Carvalho continua a redefinir o turismo e a economia de Trancoso, provando que a visão certa pode transformar um destino em um verdadeiro legado.