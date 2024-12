Denis Mosco fala sobre o progresso das 'Clínicas Zero Dor'

Sócio fundador de uma assessoria para médicos e das Clínicas Zero Dor, Denis Mosco une a expertise administrativa com inovação no cuidado à saúde - (crédito: Reprodução Instagram)

A Zero Dor Clínicas vem conquistando um espaço de destaque na saúde paulistana ao oferecer tratamentos ortopédicos com uma abordagem multidisciplinar e um modelo de atendimento humanizado. Uma das grandes mentes trás desse sucesso, Denis Mosco, administrador e sócio-fundador do grupo, compartilhou sua trajetória e visão sobre o empreendimento, que transformou o alívio da dor em um propósito de vida.

Denis Mosco começou sua carreira como consultor na indústria farmacêutica nos anos 2000, mas, cansado das viagens constantes e da pressão do setor, decidiu buscar algo que fizesse mais sentido para sua vida. “Eu estava com a vontade para abrir alguma coisa para mim e não sabia o que nem como", relembra. A oportunidade surgiu em 2018, quando, ao lado dos antigos colegas Bruna Neves e o Antônio Tunes, ele fundou a Med Alcance, uma assessoria para médicos que prosperou rapidamente.

Durante a pandemia, um novo desafio bateu à porta: abrir uma clínica. “O Dr. Marco Paulo Otani, que hoje é CEO do Grupo Zero Dor, virou pra mim e falou: ‘Denis, vamos abrir uma clínica, eu, você e o Dr. Henrique Bella.’ E eu falei pra ele: ‘Vamos abrir, mas vamos abrir com mais gente. Vamos montar um time forte.’” Foi assim que nasceu a primeira unidade das Clínicas Zero Dor, em Perdizes, São Paulo, em meio a um cenário econômico difícil no país e no mundo.

O diferencial do grupo está no acolhimento e na humanização do atendimento, conceitos inspirados em clínicas norte americanas. Denis explica que o objetivo é fazer o paciente se sentir em casa. “Montamos as clínicas como se fosse a sala da sua casa e o médico não mais do outro lado da mesa, mas sim do lado, mostrando todo o projeto de acolhimento.”

A aposta deu certo. Em poucos anos, o grupo cresceu e se expandiu para oito unidades em regiões estratégicas de São Paulo, como Moema, Tatuapé e Vila Mariana. Com mais de 15 anos de atendimento acumulado, uma equipe de 30 médicos especializados e cerca de 30 mil pacientes satisfeitos, a Zero Dor é referência em especialidades como ortopedia, medicina esportiva, reumatologia e geriatria.

Mas o que realmente diferencia o grupo é sua filosofia de tratar a saúde como um propósito, não como um negócio. Denis acredita que o impacto emocional e físico da dor vai além do consultório, afetando relações sociais e familiares dos pacientes. “Reabilitar o paciente é deixá-lo pronto para sua mobilidade social e para o convívio familiar. É devolver qualidade de vida”, afirma. Esse olhar empático norteia os serviços e a expansão das clínicas, que buscam criar um ambiente acolhedor e de confiança.

Além disso, o grupo está de olho nas tendências de mercado que unem saúde, bem-estar e estilo de vida. Denis explica que o futuro da Zero Dor inclui a prevenção de lesões, fortalecimento e até cuidados estéticos, sempre com o mesmo compromisso de qualidade e humanização. “A gente começa a entender que o mercado está caminhando para o que chamamos de lifestyle. Queremos cuidar da prevenção, reabilitação e proporcionar mais do que saúde, mas também um estilo de vida.”

Para Denis, o sucesso do grupo é a prova de que a soma de um propósito claro com um time comprometido pode superar qualquer desafio. “Se você não for disciplinado e resiliente, nem entre nesse play”, ele aconselha aos profissionais que também pensam em gerir projetos na área da saúde. "Mas, se estiver disposto a montar um time forte e trabalhar junto com empenho, as possibilidades são gigantescas.”

Com uma meta clara de inaugurar novas unidades, como a de Santos prevista para 2025, e expandir para formatos que ofereçam experiências mais completas aos pacientes, as Clínicas Zero Dor seguem transformando vidas. Mais do que tratar a dor, Denis Mosco e sua equipe têm mostrado que é possível construir um modelo de saúde que valoriza o acolhimento, a confiança e, acima de tudo, a qualidade de vida.