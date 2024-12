Mc Kekel finaliza 2024 com lançamento de novo single "Virando o Jogo"

No dia 20 de dezembro, Mc Kekel lança sua nova música, intitulada “Virando o Jogo”. A faixa traz uma mensagem de positividade e reflexões sobre a possibilidade de encerrar o ano em paz, independentemente de condições materiais.

Sobre o lançamento, Kekel declara: “Virando o Jogo transmite uma mensagem de positividade, especialmente pertinente ao clima característico do final de ano. Em sua letra, ela enfatiza que todos têm a possibilidade de terminar o ano de maneira satisfatória, independentemente de possuírem bens materiais ou não.”

“O principal, conforme a canção, é estar em paz consigo mesmo. Espero que a música tenha um bom desempenho, pois sua temática se alinha perfeitamente com o momento atual, proporcionando uma forte identificação com o público.”, finaliza.

A música será lançada em todas as plataformas digitais. Além disso, um visualizer estará disponível no canal oficial de Kekel no YouTube, às 18h do mesmo dia.