Zeeba lança 2 músicas inéditas e EP audiovisual para encerrar o ano

Reconhecido por sua voz única, cativante e presença marcante em sucessos globais, Zeeba, a voz brasileira mais ouvida do mundo, está lançando hoje (20) o EP “Used To Feel” com duas músicas inéditas para encerrar o ano de 2024 com as melhores energias. Intituladas “Missing Home” e “Are You Listening”, as faixas já estão disponíveis nas plataformas digitais.

“A música “Missing Home” eu fiz na mesma época que “Hear Me Now” lá em 2016 e ela ficou engavetada até agora, a hora certa de lançar. E a “Are You Listening” eu escrevi junto com amigos especiais (Fiuk, Lucas Jagger, Tito e Bruno Martini) na pandemia e o resultado tem uma vibe super legal e nostálgica. Então decidi juntar as duas e fazer esse lançamento no fim do ano pra galera que me acompanha e que estava pedindo músicas inéditas. Além disso, no YouTube, terão os vídeos destas versões gravadas ao vivo com minha banda pra poder curtir durante as festas de Natal e Ano Novo com a família e os amigos. Espero que gostem!”, comenta Zeeba que no dia 23, também lançará a live completa com o audiovisual do projeto que conta com seus sucessos anteriores.

Vale ressaltar que Zeeba lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo com o hit “Hear Me Now”, segundo lista divulgada pela Billboard, e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países. Além disso, já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.