Chaline Grazik acerta mais uma previsão sobre queda de avião em Gramado

A vidente Chaline Grazik , conhecida como a vidente das estrelas , fez mais uma previsão que se concretizou. No dia 12 de novembro de 2024 , enquanto estava em uma padaria, Chaline Grazik apresentou uma visão inquietante.

"Gente, eu estava aqui na padaria e vi nitidamente que vai cair mais um avião. Tenho uma sensação de um empecilho no céu e, por causa dessa queda, vai haver uma mudança, uma nova lei" – relatou ela na ocasião.

Na manhã deste domingo, 22 de dezembro de 2024 , um avião de pequeno porte caiu no centro de Gramado , na Serra Gaúcha. O acidente ocorreu na Avenida das Hortênsias , atingindo lojas e casas na região.

Informações preliminares indicam que a queda aconteceu sob forte neblina. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia seguem no local, enquanto os feridos são levados ao Hospital de Gramado . O número total de vítimas ainda não foi confirmado.

Essa não é a primeira vez que Chaline Grazik acerta quedas de aviões. No dia 09 de agosto de 2024 , ela previu a queda do avião da Voepass , em Vinhedo, no interior de São Paulo, um dia antes do ocorrido, em uma live onde alertava seus seguidores sobre o acidente.

Chaline, que é conhecida por ter 99,9% de acertos em suas previsões, finaliza suas mensagens sempre com uma frase marcante: "Vamos orar"