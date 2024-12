2024 está se acabando vamos Refletir nos Erros e Acertos, eu Aprendi Muito em 2024

O ano de 2024 está se encontrando e é com gratidão que reflito cada desafio que eu propus a mim mesmo superado, momentos vívidos e lições aprendidas que jamais serão esquecidas. Com toda certeza esse ano foi um marco, pois foi crucial não pelo que conquistei, mas sim pelo que cresci.

agradecer às pessoas que cruzaram meu caminho, em especial minha família. Ao meu neto Ravi que ao nascer mostrou a força do amor, e a vontade e força para aguentar tudo que passou que cada dificuldade pode ser enfrentada, guerreiro e forte foi uma lição de vida que eu aprendi com um bebê de um mês de vida E o amor que sinto pela minha neta Lua a cada sorriso seu, cada olhar curioso, cada gesto traz alegria para nossas vidas. E poder me reconectar com minha filha Vitória Moraes foi o melhor presente de Natal, reconstruir nossos laços que nos tornaram ainda mais fortes.

Obrigado a vida do meu Genro. Eliezer que foi forte e soube administrar como homem e cuidar da minha filha em Todos os momentos difíceis que eles passaram .

Deus sabe todas as coisas que isso é bíblico.

Obrigado, 2024, por ser um ano que me permitiu olhar para trás com gratidão e para frente com otimismo. Esquecer tudo o que fez de errado e ser um ser humano melhor a cada dia, um dia de cada vez.

Um novo capítulo em 2025 em breve com leveza, propósito e momentos inesquecíveis.

Encerro 2024 fechando ciclos , que jamais imaginaria que fecharia , mas 2025 sei que será e vira muita Coisa boa na minha vida e novos ciclos se iniciarão , minha prioridade hoje são meus netos , filha e família .

Desejo a todos que oraram e torceram pelo Ravi, minha eterna gratidão e um feliz natal e um 2025 repleto de amor, sucesso, saúde e fartura.

Nos vemos em 2025 , agora é descansar e esperar 2025 chegar .

