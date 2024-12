Em noite de Natal Viihtube e Pai fazem as pazes

O sentido da vida não é amor.

Amar é sagrado!

A família é sagrada!

Se existe um dos momentos mais esperados durante todo o ano, está na comemoração do Natal.

Não só pelo fato de trocar presentes, afetos, comer a ceia, dançar, abraçar…

Mas na construção de tudo o que você levou até ali.

O clima e as músicas natalinas nos embalam na nostalgia de anos passados, em memórias afetivas daquelas que não estão mais entre nós.

As fotografias trazem um pouco de leveza e uma sensação de saudade imensa que invade a alma.

E o amor, onde está?

Uma pergunta que está inserida em minha mente todos os dias.

Não posso aceitar o fato da existência deste sentimento sagrado, só acontecer no Natal.

Também não me acostumo, com algumas relações que fogem deste sentimento sagrado.

O amor não pode existir numa família que, acolhe os piores sentimentos que é a discórdia, a falta de perdão, de verdade, intrigas, fofocas, maledicências, ou seja, tudo que possa provocar uma desunião entre os familiares.

Estou cansado de ouvir aquela velha desculpa; toda família tem brigas, divergências, um fala mal do outro, com inveja, despeito, desrespeito, falta de sinceridade, afeto, carinho, e a falta de empatia.

E o principal que é a união, não existe; ela é simplesmente uma ilusão.

A realidade desta pauta é mais comum do que podemos imaginar.

A falta de amor entre os familiares, leva a muitas maldições, que se transformam em karmas espirituais para todos, passando de geração em geração.

Antes de começar a escrever eu fiz um exame de consciência profunda, que me trouxe várias lembranças de natais que eu vivi em família.

Que na época por eu ser uma criança, jamais poderia entender que ao longo do ano existiam muitas falsidades, fofocas, intrigas, e até alguns desconfortos em algumas comemorações de aniversários.

Onde a união era muito falsa, e aparente.

Hoje olho para trás e só me consigo lembrar, de que eu amava dançar, ficava em frente ao toca-discos dançando e vivendo num mundo de alegria, onde só eu existia.

É claro que alguns desejam de fato a união, mas outros não.

Depois dos fogos, dos abraços, dos olhares, e novamente, a volta daqueles sentimentos ruins, que tomaram conta daquele encontro, que deveria ser sagrado.

Só passei a entender, aceitar, e não compreender, quando alcancei a fase adulta.

Parece que existe um véu sagrado que vendemos aos nossos olhos quando somos crianças, só conseguimos enxergar o mundo colorido e doce.

Os bastidores das relações afetivas dentro da família nem sempre são visíveis a olho nu, são ocultos.

A verdade e a sinceridade passam longe, e a mentira toma lugar e se expande dentro do seu familiar.

Eu sou do tempo que se mandava cartões de natal, telegramas personalizados com os temas natalinos.

Eu passei até, a achar engraçado quando o correio entregava lá em casa,essas mensagens de votos natalinos.

Uma vez, eu ouvir dizer; por acaso, que como alguém que te deseja mal o ano todo, no natal te envia um cartão te felicitando felicidades.

Na hora eu pensei, será?! E passei a questionar aquela observação durante o ano todo.

E pude perceber e observar de que se tratava da pura verdade.

O quê!? De tanta falta de amor, e de verdade.

Será que este cartão é para apagar o mal, que existe durante o ano todo?! Ou será que é, porque é na época mais sagrada da humanidade.

É um dado onde Jesus Cristo nasceu.

E Jesus é o símbolo da aliança de amor, entre Deus e o homem.

Confesse que esta aliança foi selada também com Noé, que se salvou do grande dilúvio.

Naquela época a humanidade estava exatamente vivendo um tormento de falta de amor, violência, mediocridade, doenças de todos os tipos, maldade, muitas maldições presentes na vida daquele povo.

E hoje, será que alguma coisa mudou?

Ou estamos vivendo esses tempos outra vez?

Faz sentido para mim, trazer esta passagem neste artigo, para lembrar que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã.

Mesmo que você não acredite, ou não seja religioso.

A existência humana supera a falta de fé de alguns indivíduos.

Alguns dizem ter fé, outros dizem que tem o amor de Deus dentro de si. Como assim?!

Eu me perguntei todos os dias, se você é capaz de fazer o mal ao seu familiar?

Sinto muito em dizer; a sua fé está direcionada para o lado errado, e esse Deus que você diz ter dentro de você, é outro, ou não existe.

O princípio da fé vem de encontro com esta relação íntima entre Deus e o homem.

A fé em Deus te conecta em comunhão com sua lei.

E dentro da lei de Deus, ele é amor.

Enfim, eu continuo acreditando no poder do amor na vida humana, ela salva, e transforma muitas vidas.

Sem a existência deste sentimento como seria as nossas vidas?!

Tudo o que temos ou construímos, vem deste sentimento puro.

Só ele é capaz de nos trazer a plenitude de uma felicidade vívida em verdade, em nossos momentos de vida aqui na terra.

A vida é feita de vários momentos vívidos por nós.

Se vivemos mentira ou verdade, cabe a cada um de nós, refazer ou reescrever uma nova história de vida.

Dentro da espiritualidade onde a família é alvo de ataques do inimigo, existe de fato, uma batalha espiritual.

Esses ataques são justamente na falta de amor, que se transformam em ódio e em grandes rivalidades.

A dimensão dos poderes das trevas, já está fazendo parte desta família. Ele está por trás manipulando as ideias, os sonhos, os sentimentos, as lembranças que antes eram de saudades, se transformam em indiferenças. A indiferença nos afasta do sentimento maior que é o amor.

O desprezo aumenta a cada avanço, em busca de uma reconciliação, o orgulho cresce e a arrogância se manifesta como um poder de humilhar o outro.

Aquela brecha que o inimigo buscava para entrar naquela família, foi aberta através de qualquer sentimento contrário ao de Deus.

Preste atenção!

Quando as conversas em família deixam de ser seguras, para falar mal de outro parente, o inimigo se instala.

A partir daí as discórdias começam a fazer parte do dia a dia desta família. Todo encontro entre eles é regado a atacar moralmente ou outro familiar, que não se encontra naquele lugar.

Isso é justo para você?

Saber que alguém fala mal de ti, jogando todos uns contra os outros.

Não sou Sacerdote, Padre, ou Pastor, para determinar que este parente está endemoninhado.

Mas posso afirmar, que ele está sob o domínio de vários espíritos endemoninhados, ou seja, os espíritos do mal estão com ele.

Esta batalha espiritual atualmente está presente em diversas famílias seja ela nobre, ou pobre.

A questão não é social, mas ela é moral, sentimental e espiritual.

O inimigo é inimigo desta constituição sagrada que é a família.

Uma criação divina, criada por Deus.

Aquele que é a energia, potente no universo que se chama Amor.

Até Deus dentro desta construção à qual ele criou, sabe que o inimigo tem poder, mas não o seu poder.

Dentro da batalha espiritual o inimigo perde a força de sua atuação dentro de uma família quando a verdade aparece, ou seja; ela é descoberta.

A verdade liberta: disse Jesus.

O inimigo costuma ocultar todas as suas artimanhas.

Procure criar várias desculpas, para se sair de inocente, para não considerar seu erro.

O seu ego é maior até, que a própria mentira que ele inventou e alimentou para manipular e destruir a união familiar.

Aquele pai que foi a porta voz do inimigo, se mantém firme naquele propósito de achar que está certo, em atacar ou tentar destruir o seu pai que é injustiçado por ele.

Pois, o seu deus é o Pai da mentira!

E a forma mais correta de enfrentar esta injustiça é buscar o afastamento, o silêncio, e a sua fortaleza espiritual.

Todo despertar espiritual autêntico te leva de encontro ao confronto com os espíritos do mal, mas não para você perder e sim, para ganhar através do perdão.

Toda batalha é digna aos olhos de Deus.

Mas a sua justiça é uma realidade que não foge do seu poder, seja ela, na terra ou, no plano espiritual.

O inimigo se alimenta do medo, daqueles que fogem da batalha.

Ele é o verdadeiro destruidor da família sagrada, da verdade em Cristo. Ele é uma realidade terrível, seja aqui na terra, ou no mundo espiritual.

Um caluniador, sem rosto, que se esconde covardemente por trás daqueles que o ama, e segue a sua lei.

Se a sua lei é a separação das famílias e as injustiças; fica fácil entender que dentro da família alguém venera o pai da mentira.

Uma coisa é certa; para aqueles que hoje vivem longe de seus familiares ou não. Orai e vigiai!

E busque praticar o perdão mesmo que aqueles que te fizeram o mal não saibam.

A sua conexão íntima em verdade com Deus é a prova deste verdadeiro sentimento.

A liberdade desta maldição familiar já está em você, a partir do momento em que você perdoa a todos.

O inimigo não tem força diante do perdão.

Para ele o fato da existência do perdão é a prova de que o amor de Deus está em você.

E isso para ele, é uma derrota.

Que este data festiva possa estar em nossos corações todos os dias. Jesus é a luz do mundo!

Ele veio para iluminar as almas que estão perdidas nas trevas.

Que na noite do natal você e sua família possam passar, e viver por longos momentos de amor e verdade.

O natal é apenas uma data especial, em que Jesus nasceu para iluminar nossos corações e nossa alma.

Já o amor dentro da nossa família se transforma, em sagrado aos olhos de Deus.





Eliezer o homem da casa , Minhas filhas parabéns pela Educação que vocês dão aos pequenos ,obg minha Neta Lua e meu Neto Ravi Guerreiro por me aceitarem passar esse

Momento que ficarão marcados para sempre, vamos ser Família de verdade peço perdão aonde errei e que 2025 será um novo ciclo em vidas nossas .

Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo!