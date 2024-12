FP do Trem Bala lança novo single em parceria com MC J Mito e Rodrigo CN

FP do Trem Bala acaba de lançar seu aguardado single, “Que Maravilha”, com as participações de MC J Mito, Rodrigo CN e DJ Luanzinho. A faixa, que já está disponível em todas as principais plataformas de streaming, chega para marcar o encerramento de um ano de grandes conquistas para o artista. Combinando o melhor do funk e do trap, a música tem uma sonoridade intensa, que se destaca pela autenticidade e pela pegada única que FP traz em suas produções.

“Essa música tem muita energia, e foi uma experiência incrível trabalhar com artistas que admiro tanto. Juntos, conseguimos criar algo que é a cara do que venho buscando transmitir em meu trabalho: atitude e personalidade.

É o tipo de som que você vai querer ouvir repetidamente”, comenta FP do Trem Bala.

O lançamento de “Que Maravilha” também marca o encerramento de um ano de sucesso para FP, que, após uma agenda repleta de shows e experiências, já planeja o futuro com foco no próximo ciclo. “2024 foi um ano de muito crescimento, de aprender e amadurecer. Agora, é hora de focar no que está por vir, com a certeza de que 2025 será um ano de ainda mais conquistas e evolução na minha carreira”, afirma o artista.

A faixa “Que Maravilha” já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Acompanhe: https://onerpm.link/glockde30