Réveillon dos Quereres estreia com sucesso em Baixio

A primeira noite do Réveillon dos Quereres, realizada em Baixio, foi um espetáculo de música, animação e presenças ilustres. A festa começou com o DJ BAIYA, que animou a pista com uma seleção vibrante de hits. Na sequência, DRE GUAZELLI manteve o público no clima, preparando o terreno para a atração principal da noite.

Pontualmente à meia-noite, a Banda EVA subiu ao palco para dar as boas-vindas ao ano novo. Com um repertório contagiante, Felipe Pezzoni conduziu o público em uma viagem musical com sucessos icônicos e novas canções, como “Riqueza”. O cantor desceu do palco em um momento especial para cantar junto com a plateia, compartilhando a energia única do evento. Pezzoni destacou o aconchego do Réveillon dos Quereres, comparando o ambiente à de uma festa entre amigos.

Para encerrar a noite em grande estilo, a DJ CAROLA garantiu que a animação se estendesse até as primeiras horas do dia.

O evento também contou com a presença de diversas celebridades, como Sheron Menezzes e o marido Saulo, Thardelly Lima e sua esposa, além de Larissa Boccino, todos se divertindo ao lado do público em uma noite inesquecível.

Mas isso é só o começo! O Réveillon dos Quereres ainda reserva grandes atrações para os próximos dias. Amanhã, o palco será de Xande de Pilares, vencedor do Latin Grammy, seguido no dia 30 por Luedji Luna, uma das maiores vozes da nova geração da música brasileira, que dividirá a noite com o DJ Baskar, irmão de Alok.

Para a virada, o grande show ficará por conta de Samuel Rosa, encerrando 2023 e dando início a 2024 com muita emoção e boa música.

Baixio nunca mais será o mesmo após o Réveillon dos Quereres!

Fotos: Kleber Lobo / Ag. FPontes / Divulgação