Morro de São Paulo na Bahia terá uma gigante programação de final de ano

Morro de São Paulo (BA) será o destino ideal para quem busca música, natureza e celebração no final de 2024 e início de 2025. A Toca do Morcego, uma das casas mais charmosas da região, apresenta o Summer 2025, com uma programação exclusiva que vai de 27 de dezembro a 6 de janeiro, unindo o melhor do samba, música eletrônica e festas temáticas.

Pôr do sol mágico e noites eletrizantes

Com uma vista privilegiada, a Toca do Morcego transforma cada pôr do sol em uma experiência memorável. Os eventos vespertinos, realizados das 16h30 às 22h, trazem shows ao vivo e DJs, enquanto as festas noturnas, das 23h59 às 6h, oferecem um mix de ritmos comandado por artistas nacionais e internacionais.

Destaques da programação

???? Samba ao Entardecer: Tardes embaladas por ritmos brasileiros e uma atmosfera descontraída.

???? Bandas ao Vivo: Performances exclusivas com bandas que trazem a energia perfeita para o entardecer.

???? Festas Noturnas: DJs renomados comandam as pistas em eventos temáticos até o amanhecer.

???? Réveillon da Toca: Uma celebração inesquecível na virada do ano, com duas pistas e um line-up especial.

Réveillon da Toca 2025

A festa da virada promete ser o ponto alto do evento. Com início às 01h30 do dia 1º de janeiro, o Réveillon contará com:

•Pista Principal:

•01h00 – 01h30: Abertura com DJ

•01h30 – 05h30: Show “Churrasinho”

•Pista Boate:

•01h00 – 04h00: DJ Agus (Axé/Funk)

•04h00 – 07h00: DJ David Reis (Tech House)

Tudo isso em um cenário paradisíaco com vista para o mar e uma atmosfera vibrante.

Calendário completo

•27/12: Churrasinho + DJ | Toca o Baile

•28/12: Churrasinho + DJ

•29/12: Churrasinho + DJ | Toca o Baile

•30/12: Churrasinho + DJ

•31/12: Réveillon da Toca (01h30 – 07h00)

•01/01: Por do Samba + DJ

•02/01: Churrasinho + DJ

•03/01: Banda da Casa + DJ | Toca o Baile

•04/01: Good Vibes - Illusionize | After Party com DJ FatSync

•05/01: Samba + DJ

•06/01: Banda da Casa + DJ | Zac & Dnox

Por que escolher a Toca do Morcego?

???? Vista Incomparável: O pôr do sol mais bonito do Brasil como cenário.

???? Line-up Exclusivo: Artistas que garantem a trilha sonora perfeita para o verão.

???? Atmosfera Única: Sofisticação e descontração em um espaço que conecta natureza e música.

Garanta seu ingresso

As vagas são limitadas. Não perca a chance de viver um verão inesquecível na Toca do Morcego. Morro de São Paulo te espera para celebrar a vida em grande estilo!