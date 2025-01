INADH e prefeitura de João Pessoa transformação de vidas por meio da capacitação profissional

Em 2024, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa (SPPM) foi responsável por transformar a realidade de 200 mulheres em situação de vulnerabilidade social, oferecendo capacitação profissional que abriu portas para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo.

"É gratificante contribuir para a transformação dessas mulheres. Algumas agora atuam no comércio local, outras abriram seus próprios negócios ou oferecem serviços a domicílio. Elas não apenas ajudam no sustento de suas famílias, mas também impulsionam a economia local", declarou Nena Martins, secretária da Mulher de João Pessoa.

Os cursos foram realizados em parceria com o Instituto Nacional do Desenvolvimento Humano (INADH) no Espaço da Mulher Paula Adissi, situado no Paço Municipal. Segundo Nena Martins, o impacto vai além da qualificação profissional. "Observamos uma mudança comportamental significativa. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos passaram a acreditar em seu potencial e a vislumbrar novas perspectivas de vida. Esse processo de empoderamento é resultado do apoio integral da prefeitura", afirmou.

Capacitações Diversificadas

Durante o ano, a SPPM promoveu uma ampla programação, especialmente em comunidades, ofertando cursos técnicos nas áreas de Estética e Beleza, como maquiagem, design de sobrancelhas, depilação, manicure, pedicure, extensão de cílios, unhas em gel e corte de cabelo. Além disso, foi ofertado o curso de cuidador de idosos. Palestras e oficinas complementaram a programação, garantindo que as mulheres estivessem preparadas para ingressar no mercado de trabalho. "Nossos cursos são certificados e as participantes saem aptas a começar sua trajetória profissional", enfatizou Nena Martins. Apoio e Acolhimento

Além de capacitar, a SPPM oferece acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. "Nossa equipe multidisciplinar, composta por advogadas, assistentes sociais e psicólogas, está preparada para apoiar quem busca sair de situações de violência doméstica, além de oferecer orientação jurídica e oportunidades de capacitação", explicou a secretária.

Rede de Proteção

A Prefeitura de João Pessoa conta com uma rede robusta de apoio para mulheres vítimas de violência. Essa estrutura inclui o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, a Ronda Maria da Penha, o Instituto Cândida Vargas e a Rede Municipal de Atenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Remav), gerida pela SPPM. A Remav integra diversos órgãos municipais, como as Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Saúde (SMS), Habitação Social (Semhab), Educação e Cultura (Sedec), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e Desenvolvimento Humano e Cidadania (Sedhuc).

Canais de Denúncia

As mulheres que enfrentam qualquer tipo de violência podem buscar ajuda por meio dos seguintes canais:

• 180 – Central de Atendimento à Mulher

• 197 – Polícia Civil

• 190 – Polícia Militar

• 153 – Ronda Maria da Penha

• 0800-283-3883 – Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (atendimento 24h)

•

Essa iniciativa da SPPM, em parceria com o INADH, demonstra que capacitar mulheres é investir no futuro da sociedade, promovendo independência, dignidade e crescimento econômico.