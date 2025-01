Influenciadora Eduarda Gutierrez fala sobre independência financeira

Eduarda Gutierrez, de 20 anos, começou a carreira há cerca de 5 anos nas redes sociais e hoje é consagrada como uma das maiores do seu segmento. Ela que começou postando vídeos nas plataformas, conseguiu formar uma comunidade nas plataformas digitais com mais de 10 milhões de seguidores, atraiu marcas e conquistou a tão sonhada independência financeira. A jovem, que é mãe da Maitê Maria, de 1 mês, relembrou o início da sua carreira, os desafios e celebrou as suas conquistas.

“Eu comecei na internet sem entender muito e fui aprendendo na prática, mas também sempre compreendi que tudo era no tempo de Deus. Tenho certeza absoluta que estava nos planos dele todas essas conquistas e que os desafios foram necessários para conseguir enxergar com clareza o tamanho de cada uma das vitórias. Hoje sou feliz trabalhando com o que gosto e conquistei a minha indecência financeira”, disse.

Ela também relembrou que no início ouviu muitos ’nãos’ e que até pessoas próximas duvidavam que ela conseguia se estabelecer trabalhando com as redes sociais.

“Eu ouvi muito ‘nãos’ no início da trajetória, mas não desanimei, mas confesso que ouvi essas negativas foram mais fáceis de entender, que a falta de apoio que tive de pessoas próximas que não acreditam e nem apoiavam. Por isso sempre digo para as minhas seguidores, apoiem as influencers grandes que vocês gostam, mas não esquecem de dar valor para aquela amiga/vizinha que está começando também”, frisou.

Eduarda também revelou alguns detalhes dos seus próximos passos na carreira.

“Eu tenho muitos planos para a minha carreira, mas costumo só contar quando eles estão 100% certos, mas tenho projetos também a longo prazos, como a expansão da minha loja de roupa, trabalhar com novas marcas como influencer e também tenho vontade de participar das semanas de moda internacionais, e confio que em breve vou realizar todas essas metas”, finalizou.