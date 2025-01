Peeling de Fenol proibido? Conheça o APhen Peel®, uma alternativa mais eficaz e segura

O peeling de fenol, por anos, foi considerado o padrão-ouro para rejuvenescimento facial profundo. Ele era amplamente usado para tratar rugas severas, cicatrizes e manchas resistentes. Contudo, a técnica apresentava sérios desafios. O fenol, ao ser absorvido pela pele, pode causar danos ao coração, fígado e rins, exigindo monitoramento constante. Além disso, o procedimento deixava a pele extremamente sensível, com descamação intensa que poderia durar semanas.

Com o fim do peeling de fenol, surgiu a necessidade de uma alternativa segura, mas que oferecesse os mesmos benefícios. Foi então que o Dr. Lucas Miranda, Médico Dermatologista em Belo Horizonte, desenvolveu o APhen Peel®, técnica que vem tendo repercussão em nível mundial.

Aos 68 anos, Jane Faria viu sua autoestima ser comprometida pelas marcas do tempo. As rugas profundas, o bigode chinês e as manchas que surgiram ao longo dos anos incomodavam. Após ouvir falar sobre o APhen Peel®, um procedimento que promove os mesmos resultados do peeling de fenol, mas com maior segurança, Jane encontrou a inovação do Dr. Lucas Miranda a solução que tanto procurava.

Descascar (foto: Descascamento)





Antes e depois do tratamento de APhen Peel® em Jane Faria

Foto: Divulgação/Dr. Lucas Miranda









APhen Peel®: A Evolução do Peeling Profundo

Desenvolvido em resposta aos riscos do fenol, o APhen Peel® foi criado para proporcionar rejuvenescimento facial profundo de forma segura e eficaz. Sua fórmula moderna envelhece nas camadas mais profundas da pele, promovendo renovação celular, estímulo de colágeno e suavização de marcas, mas sem os riscos sistêmicos associados ao fenol.

“O APhen Peel® mantém a eficácia que o peeling de fenol oferece, mas com uma abordagem que respeita a saúde e o bem-estar do paciente”, explica o Dr. Lucas Miranda, referência nacional em Dermatologia Estética.





A Transformação de Jane Faria

Antes do procedimento, Jane falou que evitava fotos e não se sentia confortável em eventos sociais. “Minha autoestima estava muito baixa. Eu só queria que eu me sentisse bem comigo mesma novamente”, conta.

Após uma avaliação personalizada na Clínica Lucas Miranda , localizada na Savassi, Jane foi considerada uma candidata ideal para o APhen Peel® . Durante o procedimento, ela relatou que foi orientada sobre cada etapa e se sentiu confiante com o acompanhamento próximo do Dr. Lucas.

“Os primeiros dias foram de recuperação, mas quando comecei a ver minha pele renovada, foi uma emoção muito grande. Minhas rugas suavizaram, as manchas clarearam, e minha pele ganhou um brilho que eu não via há décadas”, diz Jane, sorrindo.

O APhen Peel® se diferencia por sua fórmula moderna e aplicação cuidadosa. Livre de fenol, o procedimento reduz significativamente os riscos de toxicidade e complicações sistêmicas. Além disso, a recuperação é mais curta, durando em média de 7 a 10 dias, e os resultados são naturais, respeitando as características únicas de cada paciente.





Jane, hoje, não esconde a satisfação com sua decisão de realizar o procedimento. “Minha família ficou surpresa. Disseram que eu parecia outra pessoa, mais jovem e cheia de vida. Eu também me sinto assim. Voltei aos meus 40 anos. É como se tivesse ganhado um novo capítulo”, relatada emocionada.





Dr. Lucas Miranda: A Referência em Rejuvenescimento Facial

Com anos de experiência e reconhecimento nacional, o Dr. Lucas Miranda tem se destacado como uma das maiores referências em procedimentos estéticos profundos. Sua dedicação à segurança e aos resultados naturais faz do APhen Peel® uma escolha confiável para pacientes de todas as idades.

“Trabalhamos para oferecer aos pacientes um tratamento que não apenas transforma a pele, mas também a autoestima. Ver histórias como a da Jane é o que nos motiva a continuar inovando”, afirma o Dr. Lucas Miranda.