Kaique Torres reflete sobre a chegada de sua segunda filha, Laura

O influenciador digital Kaique Torres compartilhou a emoção de vivenciar o nascimento de sua segunda filha, Laura, fruto de seu casamento com a dentista Bianca Medeiros. Pai também de Lavínia, ele revelou como o parto humanizado marcou profundamente sua visão sobre a paternidade e trouxe novos significados à sua jornada familiar.

“Participar do parto humanizado da Laura foi uma experiência intensa e transformadora. A Bianca foi incrível, e estar ao lado dela nesse momento me fez perceber a força e a beleza desse processo”, afirmou Kaique. “Com a Lavínia, já vivi muitas lições, mas a chegada da Laura mostrou que sempre há espaço para novas emoções, desafios e responsabilidades”, completou.

Após o nascimento de Laura, Kaique passou a conversar com amigos que também são pais, trocando experiências sobre os desafios e aprendizados da paternidade. “É muito enriquecedor ouvir diferentes perspectivas, especialmente de homens que, como eu, estão se dedicando a ser pais presentes. Essas trocas me ajudaram a compreender ainda mais a importância do meu papel”, explicou.

Kaique, que iniciou sua carreira nos bastidores produzindo conteúdo para grandes personalidades do entretenimento, como Chico Salgado e os atores Guilherme Leicam e Fábio Beltrão, agora utiliza suas redes sociais para criar uma conexão autêntica com seu público. Entre os temas abordados, ele pretende ampliar as reflexões sobre a paternidade, trazendo à tona os desafios e as alegrias de criar duas filhas.

“Ter duas meninas é um aprendizado constante. Quero mostrar ao meu público como é ser um pai presente, algo que transforma completamente nossa visão de mundo e nossas prioridades. Ser pai é mais do que estar ali, é participar ativamente e valorizar cada momento”, destacou o influenciador.

Kaique acredita que a maior recompensa de sua jornada como criador de conteúdo e pai é inspirar outras pessoas a celebrarem as pequenas coisas. “A Lavínia e a Laura são minhas maiores motivações. Tudo o que faço é pensando nelas e no legado que quero deixar. Elas são, sem dúvida, o centro de tudo na minha vida”, concluiu emocionado.