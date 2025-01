Podcast Arte de Vencer debate IA e negócios com diretor da Microsoft

Foto: Divulgação





A influência de especialistas com repertório internacional revela um movimento crescente no Brasil, onde as novas tecnologias e metodologias científicas estão impulsionando o empreendedorismo. De acordo com dados do Estudo da Deloitte, que coletaram 411 empresas, quase 60% das grandes empresas brasileiras já usam inteligência artificial em suas operações. Com a popularidade crescente da ferramenta trazida para auxiliar a vida do empreendedor, o contato com profissionais de outros países pode ajudar a trazer essas e outras inovações para os negócios locais.





O diretor da Microsoft, Emerson Pinha (@emersonpinha), revelou o futuro das IAs para o Podcast Arte de Vencer (@podcasteredevencer), diretamente dos Estados Unidos. Em bate-papo com os convidados, Claudio Gonçalves (@jclaudiogon), Emerson explicaram sobre o Copilot, nova ferramenta integrada de soluções às da Microsoft, que aumenta a produtividade ao utilizar modelos de linguagem avançada (LLMs) combinados ao contexto de trabalho de cada um hum profissional.





Assim, o Copilot oferece suporte personalizado. “É como um copiloto, não um substituto. Ele entende sua rotina, e-mails e decisões para facilitar seu trabalho, seja na criação de propostas ou na tomada de decisões rápidas”, explicou.





Embora reconheça os temores de que a IA substitua empregos, Pinha reforçou que a proposta é colaborar com o crescimento das equipes, e não competir com elas. “O Copilot é sobre convivência e evolução, e não sobre substituir profissionais”, concluiu.





O podcast onde Pinha deu a declaração é prorrogada pelo renomado empresário Claudio Gonçalves (@jclaudiogon) e, apesar de recente, o projeto está se consolidando como um espaço de debates impactantes sobre empreendedorismo, inovação e inclusão social.





O programa reúne nomes de peso, como o próprio Emerson, e outros brasileiros, como é o caso de Maria Rita Araújo (@mrita_araujo), cofundadora da Confraria dos Pretos.





De tal forma, além da tecnologia, o Arte de Vencer também aborda questões sociais. Maria Rita Araújo traçou sua trajetória como mulher preta e empreendedora, destacando os desafios enfrentados e a importância de transformar barreiras em oportunidades. “Muitos negócios informais podem se tornar a chave para mudar a realidade de várias pessoas em termos sociais e econômicos”, afirmou.





O canal do YouTube tem atraído atenção à exploração de narrativas diversas. Com o crescimento da busca por podcasts de empreendedorismo no país (de acordo com dados do Mapa de Empresas do Governo Federal), e o contato com profissionais internacionais, o Arte de Vencer pode trazer ainda mais inovações para o ecossistema local.





Com episódios lançados hoje sexta-feira, às 18h30, no canal oficial no YouTube (Podcast Arte de Vencer), o programa também divulga cortes e spoilers no Instagram (@podcasteredevencer), oferecendo um conteúdo dinâmico e informativo para empreendedores de todas as áreas.