Dr. Aryell Vitelbo revela detalhes sobre sua trajetória na Odontologia

Desde cedo, Aryell foi incentivado a explorar sua paixão pela música. Entretanto, ao concluir o ensino médio, surgiu o dilema comum a muitos jovens: não sabiam qual caminho profissional seguir. Durante três anos, comecei a ingressar na faculdade de medicina, mas encontrei desafios que o levaram a compensar sua trajetória. Paralelamente, lidou com questões de saúde que o acompanharam desde o nascimento, como uma parada cardíaca, e que exigiram acompanhamento médico constante. Essas experiências moldaram sua resiliência e fortaleceram sua determinação em construir um futuro sólido.



O divisor de águas veio através do *Projeto Nilson Braga*, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil (UIECB). Durante uma edição do projeto em Paragominas, Aryell teve seu primeiro contato com a área de prótese dentária. Ele ficou profundamente impactado ao presenciar o brilho nos olhos dos pacientes ao receber suas novas próteses. A transformação no sorriso e na autoestima daquelas pessoas despertou nele um sentimento de propósito que transcendia a música.



Inicialmente, Aryell decidiu seguir a carreira de técnico em prótese dentária. Contudo, uma conversa com seu tio Elson Antunes (Maninho) trouxe uma nova perspectiva: "Por que ser técnico se você pode ser dentista e ajudar ainda mais pessoas?" Essas palavras o motivaram a prestar o ENEM e ingressar na faculdade de odontologia. Ele se inscreveu em cursos de odontologia e letras, prometendo a si mesmo que seguiria a odontologia caso fosse aprovado nessa área — e foi exatamente isso que aconteceu em 2018.



Durante a graduação, Aryell encontrou um propósito ainda maior. Inspirado pela experiência de seu pai, que sofreu um acidente e precisou de cuidados especializados que não estavam disponíveis no Pará, ele decidiu se especializar em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Estagiando no Hospital João de Barros Barreto, sob a orientação de profissionais renomados como as professoras Andréa Joaquim, Anderson Kikuchi e Helder Pontes, Aryell aprofundou seu conhecimento e fortaleceu sua vocação.



Hoje, Aryell Vitelbo é um dentista reconhecido por sua dedicação, competência e por transformar vidas através da odontologia. Sua história é um testemunho de superação, fé e do poder de um sorriso — não apenas como resultado de um procedimento bem sucedido, mas como uma metáfora para os desafios superados e os sonhos realizados.

Aryell Vitelbo (foto: Aryell Vitelbo) Aryell Vitelbo (foto: Aryell Vitelbo)