Maquiador das famosas lista cuidados essenciais com a pele no verão

Durante o verão, o calor e a umidade podem ser desafiadores para quem deseja manter uma maquiagem impecável. Rodrigo Ramas, maquiador com 11 anos de experiência no mercado de luxo e reconhecido por trabalhar com celebridades nacionais e internacionais, compartilha orientações práticas para cuidar da pele e garantir uma maquiagem que resista ao clima quente.

Segundo o profissional, o preparo adequado da pele é essencial para alcançar uma maquiagem duradoura nos dias quentes. Ele recomenda começar com a pele limpa e hidratada, optando por produtos leves, como hidratantes em gel ou à base de água. “A proteção solar é indispensável, especialmente com protetores de toque seco ou com cor, que já ajudam a uniformizar o tom da pele”, destaca. Além disso, o uso de um primer com acabamento seco pode ajudar a controlar a oleosidade e prolongar a fixação da maquiagem.

Ramas ressalta que, no verão, menos é mais. Produtos multifuncionais, como protetores solares com cor e BB creams, são escolhas inteligentes, já que combinam proteção e cobertura em um único passo. “Blushes e lip tints, que podem ser usados tanto nas bochechas quanto nos lábios, são ótimos para um visual fresco e natural”, recomenda o maquiador.

Para evitar que a maquiagem derreta ou acumule, Rodrigo sugere optar por bases e corretivos de longa duração e com textura fluida. Ele também destaca a importância de selar a maquiagem com um pó translúcido fino e finalizar com sprays fixadores à prova d'água. “Produtos à prova d'água, especialmente para os olhos, são indispensáveis para enfrentar o calor”, explica. Por fim, ele enfatiza que a aplicação de camadas leves de produto garante um resultado mais natural e resistente.