Médium Maira Rocha revela desafio surpreendente

Na última terça-feira (7), a jornalista Leila Cordeiro inaugurou uma nova etapa da série “Entre Nós”, transmitida ao vivo em seu Instagram. O projeto reúne personalidades do espiritismo para conversas profundas sobre fé, caridade e resiliência. A primeira convidada foi Maira Rocha, médium, psicógrafa, palestrante e Diretora Espiritual da Casa da Caridade Inácio Daniel, em Brasília, que emocionou o público ao compartilhar histórias de superação e transformação social.

Durante a conversa, Maira trouxe detalhes sobre a inauguração da nova sede da Casa da Caridade, marcada para o dia 18 de janeiro. “Ela está linda, mas não apenas na estrutura. Está linda por tudo que superamos para chegar até aqui. Há uma expectativa imensa de muito amor para esse momento”, disse emocionada.

A Casa da Caridade desenvolve cerca de 23 projetos voltados ao apoio material e espiritual. Entre as ações mais procuradas, estão os encontros semanais onde médiuns se reúnem para oferecer passes, enquanto os visitantes recebem sopa e suco para sentirem-se confortáveis no final do dia. Além disso, a Casa oferece estudo da doutrina espírita, realizado às terças e quintas, atendimento médico, psicológico, distribuição de remédios e apoio à asilos e pacientes em fase terminal de câncer ou com doenças degenerativas.

Entre os projetos que mais se destacam está o apoio a crianças vulneráveis. Atualmente, a Casa mantém 1.300 crianças cadastradas e planeja distribuir tênis e meias para o início do ano letivo. “Foi o Kit Iti Malia que nos abriu os olhos para as necessidades dos pequenos”, explicou Maira, referindo-se a um projeto inspirado por um espírito infantil que, segundo ela, permanece ligado à Casa e frequentemente faz pedidos em prol das crianças.

Outro projeto com impacto social é a Casa Rosa, voltada ao acolhimento de pessoas LGBTQIA+ que enfrentam situações de vulnerabilidade, especialmente jovens expulsos de casa. “Começamos com doações de cestas básicas, mas fomos percebendo que precisávamos ir além, oferecer acolhimento para quem foi rejeitado”, explicou.

Maira também relembrou a origem do projeto Colmeia, que distribui itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. “Um espírito me relatou como, no período em que esteve presa, usava miolo de pão para conter a menstruação. Mais tarde, vi uma reportagem sobre isso e entendi que era um chamado para agir. Hoje, entregamos absorventes, roupas íntimas e produtos básicos de higiene.”

A Casa realiza ainda o Banho de Amor Luís Felipe, que distribui kits de higiene para moradores de rua, e o Projeto Jão, que entrega marmitas semanalmente. Além disso, apoia dois estudantes universitários, um de enfermagem e outro de jornalismo. “Nosso objetivo é dar dignidade às pessoas, seja para que vivam ou para que possam desencarnar com mais conforto e paz”, afirmou.

Ao ser questionada sobre os desafios enfrentados em sua trajetória, Maira foi sincera: “Passei por um moedor de cana. Enfrentei traições, humilhações e perseguições, mas cada ataque me tornou mais forte espiritualmente.” Ela também mencionou as dificuldades enfrentadas em 2024, quando precisou lidar com fake news e processos judiciais. “Aprendi a ficar calada e deixar que Deus defendesse o propósito d’Ele.”

Apesar das adversidades, Maira mantém sua fé e determinação. “Enquanto houver uma mãe precisando de uma carta ou alguém necessitando de comida, a Casa da Caridade estará de pé. E eu também.”

Com essa live inaugural, Leila Cordeiro abriu um espaço poderoso de diálogo sobre espiritualidade e caridade, prometendo trazer ainda mais histórias transformadoras em futuras entrevistas.