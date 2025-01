André Santos comemora nova lei que garante atendimento em LIBRAS em SP

A cidade de São Paulo deu um passo importante na inclusão e acessibilidade para pessoas surdas. Sancionada no dia 9 de janeiro de 2025 pelo prefeito Ricardo Nunes, a Lei nº 18.224 assegura o direito ao atendimento e acesso à informação por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em todas as instituições públicas municipais. O Vereador André Santos (Republicanos), coautor da lei, comemorou o avanço e destacou a relevância da medida para a promoção da igualdade de direitos e a construção de uma cidade mais inclusiva para a comunidade surda.

“Esta lei representa um avanço significativo para garantir dignidade e igualdade de direitos. É um passo essencial para tornar São Paulo mais acessível e inclusiva”, enfatizou o parlamentar.





Avanços no Atendimento

A nova lei estabelece que todas as repartições públicas municipais deverão contar com servidores capacitados em LIBRAS e implementar recursos tecnológicos, como videointerpretação em tempo real, para facilitar a comunicação com pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A medida visa eliminar barreiras de comunicação e assegurar o pleno acesso da comunidade surda a serviços essenciais.

“É com grande satisfação que celebramos a sanção dessa importante lei, da qual fui coautor, reafirmando nosso compromisso com a valorização e a proteção dos direitos de todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis”, afirmou André Santos.

Inclusão como Prioridade

Os objetivos principais da lei incluem:

•Garantir o pleno acesso das pessoas com deficiência auditiva aos serviços públicos municipais;

•Promover o respeito à diversidade e à inclusão social;

•Eliminar barreiras que impedem a comunicação em espaços públicos.

Além disso, a capacitação dos servidores e o uso de tecnologias avançadas são pontos essenciais para garantir um atendimento rápido, eficiente e de qualidade, fortalecendo as iniciativas de acessibilidade na cidade de São Paulo.

O Papel do Legislativo

André Santos, que está em seu terceiro mandato como vereador, tem sido um defensor incansável dos direitos das pessoas com deficiência e da inclusão social. Bispo da Igreja Universal, ele construiu sua trajetória política baseada em ações que promovem a acessibilidade e a dignidade humana. A aprovação da Lei nº 18.224 é um reflexo de seu trabalho contínuo na luta por uma cidade mais justa e igualitária.

Com a nova legislação, São Paulo reafirma a promoção da igualdade de direitos e serve de modelo para o Brasil na construção de uma sociedade mais justa e acessível para todos.