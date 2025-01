Tiago Américo lidera telejornal no SBT ES e promete inovar

O jornalista Tiago Américo, reconhecido por sua versatilidade e improviso ao vivo, é o novo rosto do jornalismo do SBT Espírito Santo. Aos 41 anos, ele chega à TV SIM, afiliada do SBT no Estado, para comandar um telejornal solo no horário do meio-dia. O contrato foi assinado nesta quarta-feira, 8 de janeiro, em Vitória, marcando a nova fase de uma das maiores emissoras capixabas, que recentemente assumiu o sinal do canal no Estado após uma disputa judicial histórica.



Américo traz no currículo uma trajetória robusta: foi correspondente internacional nos Estados Unidos pela Jovem Pan e CNN Brasil, além de atuar como repórter de destaque no “Prime Time”, ancorado por Márcio Gomes. Ele também teve passagens pela Globo, Record e Band, onde trabalhou ao lado de nomes como William Waack, Renata Vasconcellos e Datena. “A perfeição é minha meta e eu estou à caça dela. Trabalhar com grandes nomes me ajudou a construir uma identidade própria, madura e não caricata”, revela o jornalista.













Com sua mais recente cobertura de impacto sendo a tragédia da queda do avião da VOEPASS no interior de São Paulo, Américo chamou a atenção da Globo pela agilidade e segurança em reportagens ao vivo, garantindo espaço nos principais programas da emissora, como Jornal Nacional e Fantástico. Agora, de volta ao Espírito Santo, sua terra natal, ele promete aplicar toda a experiência adquirida dentro e fora do país. “É uma honra voltar ao meu Estado. Sou capixaba e apaixonado por Vitória. Toda a direção foi receptiva à minha chegada e me garantiram total liberdade, além de investimentos maciços em jornalismo. Isso oxigena o mercado. Acredito que os meus trabalhos dentro e fora do país possam contribuir para o sucesso do telejornal”, afirma.

Movimentações no SBT e bastidores da TV capixaba

A contratação de Américo faz parte das mudanças promovidas por Leandro Cipoloni, o novo diretor de jornalismo do SBT. Além de levar a ex-gerente de jornalismo da Jovem Pan News, Mariana Ferreira, Cipoloni tem dado atenção especial às emissoras regionais da rede.



A TV SIM, que assumiu o sinal do SBT em dezembro de 2024 após uma disputa judicial com a antiga afiliada TV Tribuna, reforça sua posição no mercado com essa contratação. Nos bastidores, comenta-se que a escolha da TV SIM teve aval direto de Silvio Santos, que, mesmo doente, participou da decisão. A emissora pertence aos grupos capixabas Sim e Sá Cavalcante, donos de shoppings, construtoras e redes de comunicação, e agora opera no canal 10.1.



Tiago Américo encara o desafio com otimismo e vê na posição uma oportunidade de fortalecer o jornalismo local e ampliar a presença do SBT Espírito Santo. “Entro com respeito aos concorrentes, em um mercado já consolidado, mas com vontade de trazer a experiência que adquiri dentro e fora do país. E isso inclui a área comercial”, conclui o apresentador.



A estreia de Tiago Américo no comando do meio-dia do SBT Espírito Santo promete agitar o mercado e marcar uma nova era para o jornalismo capixaba.