Gabryell Urlan anuncia lançamento de novo projeto "Porradão"

Gabryell Urlan, DJ, influenciador digital e drag queen, foi um dos destaques da última edição da festa Guapo, realizada no Rio de Janeiro. Esta edição especial comemorou os 4 anos da festa, consolidada como uma das maiores do cenário eletrônico e atraindo público de várias partes do mundo.

Durante sua apresentação, Gabryell recebeu elogios pelo set e pelo mashup exclusivo da música “VÍRUS”, uma faixa privada. O momento mais marcante foi quando ele simulou uma falha técnica na música, surpreendendo o público com uma pegadinha que se transformou no ápice da noite. A ideia surgiu em parceria com o produtor Ivan Barres e envolveu unir bases já existentes de outras músicas em uma construção criativa e inovadora.

“Essa ideia foi muito especial para mim. Trabalhei junto com o Ivan para criar algo que prendesse a atenção das pessoas e as levasse a uma explosão de energia no final. A reação do público foi incrível, e momentos assim são inesquecíveis,” compartilhou Gabryell.

Sobre a festa, ele comentou: “Cada vez que subo no palco da Guapo, sinto uma conexão única com o público. O Rio de Janeiro tem uma vibe diferente, e participar do aniversário de uma festa tão importante, que já é referência mundial, é uma honra.”

Agora, o DJ está com os holofotes voltados para o lançamento de seu próximo projeto, “Porradão”, que inclui música e clipe inéditos. Com estreia marcada para o dia 24 de janeiro, a canção promete trazer um som intenso e impactante.

“‘Porradão’ é sobre energia e intensidade. É uma música para sentir, dançar e se jogar sem medo. O clipe acompanha essa vibe e vai surpreender quem assistir. Estou muito animado para compartilhar esse trabalho com o público,” revelou Gabryell.

Nos próximos dias, o DJ começará a divulgar detalhes do projeto em suas redes sociais, preparando o público para a chegada de mais um marco em sua carreira. “Esse lançamento é muito especial para mim. É o início de uma nova fase e de um projeto que resume tudo o que amo fazer: criar arte que conecta pessoas,” concluiu.

Fique atento às redes de Gabryell Urlan para acompanhar as novidades sobre o lançamento de “Porradão”. A música estará disponível nas plataformas de streaming a partir do dia 24 de janeiro.