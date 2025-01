Odoguiinha anuncia "Eu e Você", seu novo single que promete agitar o Brasil

O cantor e compositor Odoguiinha, que acumula mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, está prestes a lançar um novo sucesso. A canção “Eu e Você”, uma aposta no forró atual, será lançada nas plataformas digitais na próxima semana, e promete mexer com o público de todas as idades.





Natural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, Odoguiinha tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical nacional. O artista, conhecido por seus sucessos “Gosto Gostoso” e “Muero Por Tenerte” — esta última, uma canção em espanhol que ultrapassou 2 milhões de acessos — prepara agora uma música que, segundo ele, é “uma celebrada do amor e da conexão única entre duas pessoas”.





Em entrevista exclusiva, Odoguiinha falou sobre o significado da canção e o que ele espera com seu novo lançamento. “'Eu e Você' é uma música que fala sobre aquele momento mágico em que tudo ao redor desaparece e só o amor importa. Eu quis transmitir isso de uma forma simples, mas muito verdadeira, para que todos se identificassem com a letra. A música tem uma energia muito especial e está sendo muito aguardada, o que me deixa ainda mais motivado”, afirmou o cantor.

odoguinha cantor (foto: odoguinha cantor)

A composição da faixa fica por conta dos talentosos Luiz Kingsman e Douglas Fernando, dois nomes que estão ganhando destaque no cenário musical brasileiro. Luiz Kingsman, conhecido por sua habilidade em escrever músicas que tocam o coração do público, explicou a inspiração por trás da letra: “A ideia foi criar algo que fosse além da música, fosse quase um reflexo de uma história real, de um momento vívido por qualquer pessoa. Queríamos passar a sensação de que o amor é simples, mas ao mesmo tempo pode ser avassalador.”





Além das palavras de Kingsman, Odoguiinha reafirma a importância do público para o seu trabalho. “Sem os meus fãs, nada disso seria possível. É para eles que eu me esforço a cada dia para levar o melhor. Eles são parte essencial da minha música, e 'Eu e Você' é dedicado a todos que acreditam no meu trabalho e no poder da música.”





O novo single também vem acompanhado de uma sonoridade que mistura o forró tradicional com toques modernos, algo que tem se tornado a assinatura de Odoguiinha. A expectativa é alta, já que ele vem se destacando por sua habilidade de unir o forró de raiz com influências contemporâneas, criando um estilo único que atrai ouvintes de diversas partes do Brasil e até fora do país.





Com shows por todo o Brasil e com uma base de fãs cada vez mais fiel, Odoguiinha tem mostrado que seu talento vai muito além das fronteiras do Nordeste. Seu sucesso com a música “Muero Por Tenerte”, por exemplo, não apenas aumentou sua popularidade, como também levou sua música a alcançar novos públicos em países de língua espanhola.





Com a chegada de “Eu e Você”, Odoguiinha promete mais um grande sucesso. “Eu espero que, com essa música, eu consiga trazer alegria e emoção para as pessoas. Que elas se sintam tocadas, que compartilhem momentos especiais com quem amam, ouvindo a música que vai fazer parte da vida delas”, finalizou o cantor.





Serviços: Telefone: +55 81 9 8552-6263

E-mail: odoguiinhaassessoria@gmail.com

Sítio: www.odoguiinha.online

Instagram: www.instagram.com/odoguiinha