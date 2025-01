Encontro em Brasília destaca protagonismo feminino nos negócios

Em novembro de 2024, mulheres de diferentes áreas se reuniram no Empreenda e Prospere: Encontro de Empresárias, no Hotel Meliá Brasil 21, em Brasília. Mais do que um evento sobre negócios, o encontro foi um convite à inspiração e à construção de conexões profundas, onde histórias de superação, estratégias de mercado e sonhos se entrelaçaram.

Entre as palestrantes, o nome de Cibele Luziê ecoou com força. Empreendedora serial, proprietária da Fio Terapia Capilar e da marca de cosméticos Tricologia Brasil, ela subiu ao palco para compartilhar um pouco da sua trajetória. Durante a palestra intitulada “Marketing estratégico: como conquistar clientes todos os dias”, Cibele falou sobre as estratégias que transformaram suas empresas em referências no setor de beleza e cuidados capilares no Centro-Oeste.

Mas o sucesso de Cibele Luziê não veio de fórmulas mágicas. Com apenas 19 anos, ela deu os primeiros passos no empreendedorismo. “Foi um período de aprendizado constante. Errei, caí e levantei inúmeras vezes, mas nunca perdi de vista o que eu queria construir”, conta. A inspiração para seu primeiro grande negócio veio de um problema pessoal: a queda de cabelo. Ao perceber que faltavam tratamentos especializados em Brasília, ela viu a oportunidade de criar algo novo. Foi assim que nasceu a Fio Terapia Capilar, um projeto pioneiro que conquistou milhares de clientes e abriu portas para outros empreendimentos.

O evento, organizado pelo perfil @BrasiliaParaElas, também trouxe nomes como Janete Vaz, cofundadora do Laboratório Sabin, e Roberta Duarte, idealizadora do projeto. Os debates foram além de questões técnicas, abordando temas como liderança feminina, desafios na gestão de negócios familiares e a importância das habilidades interpessoais no ambiente corporativo.

Cibele Luziê (foto: Reprodução Instagram)

Para Cibele, momentos como esses são fundamentais para as mulheres que desejam empreender. “Empreender não é apenas abrir um negócio, é um ato de coragem. É acreditar em você mesma, mesmo quando ninguém mais acredita. É aprender a cada dia e se reinventar sempre”, reflete.

O Empreenda e Prospere também trouxe à tona discussões sobre os desafios ainda enfrentados pelas mulheres no mercado. Apesar de representarem quase metade dos empreendedores no Brasil, muitas ainda esbarram em dificuldades como o acesso a crédito e a falta de suporte. Eventos como esse buscam não apenas capacitar, mas também oferecer redes de apoio e fortalecer o protagonismo feminino.

Para quem esteve presente, o sentimento era unânime: juntas, é possível ir mais longe. E histórias como a de Cibele Luziê mostram que, com visão e determinação, as mulheres podem transformar o mercado – e suas vidas.