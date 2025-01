Arquivo em Cartaz:10ª edição foca no impacto ambiental em filmes de arquivo

A 10ª edição do Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo chega em 2025 com uma programação diversificada que aborda o tema “Memórias da Terra em Filmes de Arquivo”. Promovido pelo Arquivo Nacional (AN) e pela Secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o festival inicia suas atividades com eventos presenciais nos dias 29 e 30 de janeiro, na sede do AN, no Rio de Janeiro. No Distrito Federal, a abertura será no dia 31, no MGI, na Esplanada dos Ministérios.



O festival propõe um mergulho nas transformações ambientais e nos impactos socioambientais registrados em filmes de arquivo, promovendo reflexões sobre preservação e sustentabilidade. A temática está em sintonia com grandes eventos globais, como a COP30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025, e reforça a importância da memória audiovisual no debate ambiental.



Programação nacional e internacional



Ao longo do primeiro semestre de 2025, o Arquivo em Cartaz contará com exibições presenciais em cidades de todas as regiões do Brasil, incluindo Natal (RN), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Santa Maria (RS). O público também poderá assistir a filmes de arquivo pela Mostra Acervos, disponível em plataforma de streaming, e acompanhar transmissões na Rede EBC.

Além das exibições, o festival promove oficinas de conservação de filmes, debates sobre políticas públicas de preservação audiovisual e atividades educativas, como o “Arquivo Faz Escola” e a “Lanterninha Mágica”. A premiação das obras selecionadas e o encerramento oficial estão programados para junho de 2025, no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.



Objetivos e impacto

Com uma curadoria coletiva, o festival busca valorizar filmes de arquivo e acervos audiovisuais, fomentar a produção audiovisual e conectar profissionais, pesquisadores e o público em geral com o universo da preservação de memórias. A iniciativa também envolve diversos parceiros institucionais, como a Dataprev, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o Arquivo Público Municipal de São Cristóvão, o Zumví Arquivo Afro Fotográfico, entre outros.