Zeeba anuncia turnê no Japão

Reconhecido como a voz brasileira mais ouvida do mundo e presença marcante em sucessos globais, Zeeba acaba de anunciar sua primeira turnê de shows pelo Japão para o mês de março. A “Zeeba Japan Tour 2025” promete encantar os fãs japoneses e brasileiros residentes com shows inéditos em três cidades: Saitama (7 de março), Aichi (8 de março) e Osaka (9 de março).



No palco, o artista que já soma mais de 1 bilhão de plays com o hit mundial “Hear Me Now”, apresentará também outros grandes sucessos de sua carreira, como “Never Let Me Go”, “Ocean”, “Big Jet Plane”, “Nossos Dias”, “Tudo Que Importa”, além, é claro das faixas recém-lançadas “Feel” e “Missing Home”. “Tô feliz demais em fazer pela primeira vez uma turnê no Japão, um país incrível e que tem uma cultura tão rica. Com certeza esse momento vai marcar minha carreira pra sempre. 2025 começou com tudo!”, comenta Zeeba que segue expandindo suas fronteiras musicais e conquistando novos públicos ao longo de sua trajetória.



Vale ressaltar que Zeeba lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo segundo lista divulgada pela Billboard e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países. Além disso, já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.



A venda de ingressos para a turnê começa nesta quarta-feira, dia 15.



Serviço: “Zeeba Japan Tour”

Datas e Locais:

• 7 de março: Saitama - Tokorozawa Sakura Town Hall A (19h)

• 8 de março: Aichi - Toyota Shimin Bunka Kaikan Hall (17h)

• 9 de março: Osaka - Fenice Sacay Hall (16h)