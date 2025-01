Jackson Caetano relembra momentos com Nick e compartilha a dor da perda

Jackson Caetano, Mister São Paulo 2024, está em luto após o falecimento de seu querido cachorro Nick, um Yorkshire de 12 anos. O modelo, conhecido também por seu engajamento com causas animais, compartilhou a triste notícia com seus seguidores nas redes sociais, dedicando um emocionante tributo ao amigo de longa data.

Em uma postagem feita em seu Instagram, Caetano expressou sua dor pela perda, relembrando os momentos especiais que viveu ao lado de Nick, que esteve com ele durante boa parte de sua vida. Em entrevista, o modelo e ativista contou detalhes sobre a trajetória de Nick. “O Nick, ele é um cachorrinho de 12 anos, né? Foi o primeiro que chegou em casa. E assim, como é todo ser que a gente ama muito, a tristeza é muito grande. A gente fica triste pela saudade, não pelo arrependimento, que são duas tristezas diferentes. Porque tudo que a gente pôde fazer por ele, a gente fez”, explicou Jackson, visivelmente emocionado.

Nick sempre enfrentou problemas intestinais, algo comum para a raça Yorkshire, mas, na última semana, o quadro piorou. “Quando a gente retornou de viagem, ele estava bem prostrado, com vômitos e diarreia. Levamos ele a um hospital veterinário, ele foi internado de um dia para o outro, mas não teve muita recuperação. O hospital dizia que o hemograma estava bom, mas clinicamente ele não estava bem”, relatou Jackson.

Percebendo que a situação estava grave, Jackson e Jars decidiram transferir Nick para o hospital Verus, em São Paulo, considerado um dos melhores do mundo para o tratamento de animais. “Chegando lá, eles diagnosticaram uma hérnia aguda e, automaticamente, ele foi para a mesa cirúrgica. Eles retiraram a hérnia e um pedaço do intestino que já estava necrosado”, explicou.

Apesar de ter se recuperado bem da cirurgia inicial, Nick não resistiu. Após 72 horas de observação na UTI, o quadro piorou e, infelizmente, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. “O que mais nos conforta é saber que ele teve uma vida plena, foi muito bem tratado e teve uma passagem linda. Ele foi um animal iluminado e viveu da melhor forma possível”, afirmou Jackson.

Durante a entrevista, Jackson também fez questão de deixar um recado importante para outros donos de animais. “Nunca se dá o diagnóstico de um animal apenas pelo hemograma. O que realmente importa é ver clinicamente como ele está, se está comendo, se está ativo. Se fosse pelo hemograma, o Nick poderia ter morrido na quarta-feira mesmo”, alertou.

Embora a dor pela perda de Nick seja grande, Jackson tenta encontrar conforto nas lembranças. “Eu sempre falo que a morte nunca é um adeus, e sim um até logo. E com isso, tentamos acalentar nosso coração e ficar apenas com as saudades e os bons momentos.” A perda de Nick, sem dúvida, deixa uma marca profunda no coração de Jackson Caetano, mas as lembranças de uma vida plena e cheia de amor com seu fiel amigo permanecerão para sempre.