Anna Toledo apresenta o EP com releituras de clássicos da música brasileira

Na última sexta-feira (10), a cantora e compositora Anna Toledo lança o EP “24/24”, um projeto gravado em novembro, no dia do seu aniversário. A data foi especial por dois motivos: além de celebrar a vida, Anna completou 24 anos, inspirando o título do trabalho. O EP reúne sete faixas, com seis releituras de clássicos da música brasileira e uma faixa inédita, que será lançada em janeiro, completando o projeto. Entre os artistas homenageados estão Chrystian & Ralf, Rick & Renner, Sandy & Junior, Rita Lee e Leandro & Leonardo.

Produzido por Marcelo Cheba, o EP reflete a essência musical de Anna. “Este projeto tem um valor sentimental imenso para mim. Foi gravado no dia do meu aniversário, o que por si só já torna tudo inesquecível. Revisitar essas canções que marcaram a história da música brasileira e colocar a minha identidade nelas foi algo único. Cada releitura traz um pedaço de quem eu sou, das minhas influências e da minha trajetória. Espero que quem ouvir consiga sentir toda a emoção que eu coloquei nesse trabalho,” destaca a cantora.

Anna também revelou a expectativa para a faixa inédita que será lançada em breve. “Essa música é um presente para começar o ano com muita energia. É algo novo, que ainda não mostrei, e não vejo a hora de compartilhar com todos vocês,” adianta.

O trabalho conta ainda com a participação especial de Henrique Casttro, autor de sucessos como “Liberdade Provisória” e “Sonhei Que Tava Me Casando”. Anna celebra a parceria: “Ter o Henrique nesse projeto foi um sonho realizado. Ele é um artista que admiro muito e gravar ao lado dele só tornou esse trabalho ainda mais especial. Tenho certeza de que o público vai se encantar com o resultado da nossa colaboração.”

Tracklist do EP “24/24”

1.Preciso Te Encontrar / Loucura Demais

2.Só Pensando em Você / Cheiro Dela

3.Pintura Íntima

4.Desperdiçou

5.Eu Quero Sempre Mais / Invasões (feat. Henrique Casttro)

6.Lança Perfume / Pode Ser Pra Valer

7.Dia de Rodeio / Aqui o Sistema É Bruto