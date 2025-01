Narradora do novo ‘Bambi’ revela experiência ao dublar o clássico

A versão documentário de ‘Bambi’ está dando o que falar. A obra clássica terá uma adaptação realizada com animais reais em cenários naturais, sem uso algum de computação gráfica, chamada “Bambi: Uma Aventura na Floresta”, que estreia nos cinemas no dia 6 de março, mas já vem fazendo barulho desde seu anúncio. A dubladora Lhays Macedo, que dará voz à narradora do filme-documentário, comenta sobre um dos maiores desafios da sua carreira.

“Foi um projeto bem diferente, tive até dificuldade de entender o tom da narração no início. A voz da narração tem que trazer emoção e contar uma história, mas também precisa estar conectada ao tom realista de um documentário. É realista, mas ao mesmo tempo é lúdico. Como é um documentário sobre os animais realmente filmados na natureza, não foi feita uma dublagem, e sim uma narração contando a trajetória dos animais nessa história. Os animais não são dublados, eu sou a narradora da história como um todo. Ela descreve os processos da natureza e é como se desse voz aos sentimentos que os animais estão vivendo”, conta.

Apesar da inevitável comparação com a animação de 1942 feita pela Disney, Lhays ressalta que o longa atual terá vida própria, mesmo sendo baseado no livro de Felix Salten, de 1923: “O documentário será focado no desenvolvimento do bambi na floresta, do nascimento até a vida adulta. É uma bela explanação da vida selvagem, não tem relação com a dramaturgia do filme já conhecido”.

Em alta nos últimos anos, o estilo live-action já fez outros clássicos como Rei Leão e Mogli ganharem suas versões realistas. Mas o novo Bambi promete proporcionar uma experiência única aos espectadores, já que segundo Lhays, realmente se trata de um documentário que se utiliza de elementos lúdicos para mostrar os animais em seu habitat natural. Por fim, ela fala sobre sua expectativa para o lançamento do longa nas telonas do Brasil.

“Estou muito animada para este lançamento! É um filme ainda mais significativo para mim porque foi o último que dublei com minha bebê na barriga. Trabalhamos juntinhas para entregar o trabalho mais sensível e bonito que podíamos”, finaliza.

Há mais de uma década no ramo da dublagem e formada em Cinema, Lhays já trabalhou dublando em filmes, séries, novelas, desenhos e animes. Somando mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais, onde trabalha produzindo conteúdo, ela já foi destaque em produções de sucesso, como ‘Casa do Dragão’, dublando a protagonista “Alicent Hightower” e ‘Pokemon: Eu Escolho Você’, dando voz ao “Pikachu”.