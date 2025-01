Boninho surpreende e vira garoto propaganda de marca patrocinadora do BBB

Boninho no IFoodBoninho no IFood - (crédito: Divulgação)

Na última segunda-feira (13), durante o intervalo da estreia do Big Brother Brasil 25, Boninho, ex-diretor do reality show e agora fora da Globo, surpreendeu o público ao aparecer como protagonista de uma campanha publicitária do iFood. O movimento inesperado pegou os telespectadores de surpresa e gerou burburinho nas redes sociais.

No comercial, Boninho aparece como um espectador comum, acompanhando a movimentação inicial dos participantes na casa mais vigiada do Brasil. A conexão com seu histórico no programa garantiu risadas e reações calorosas da audiência. Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Boninho provocou: "O Brasil pediu e o @iFood entregou o que ele vai fazer essa noite. E você, como vai assistir essa estreia? Comenta aqui."

A campanha, idealizada pela agência DM9, reforça o vínculo emocional da marca com o público brasileiro. Reconhecida como a marca mais querida do Brasil nos últimos três anos, o iFood aposta em sua conexão com os consumidores: "O fã pede, o iFood entrega tudo."

Boninho também celebrou o projeto. "Estou muito feliz por realizar minha primeira campanha com o iFood. Estou honrado — e animado — por fazer parte do time criativo e usar um lado meu dos que mais gosto, como consultor da marca", afirmou. Ele também destacou a relação de longa data com a empresa. "É especial estar à frente da campanha, porque minha parceria com o iFood existe há anos. É uma proximidade que tenho não apenas como executivo, mas também como consumidor, o que me proporciona um olhar diferenciado sobre a empresa, sempre inovadora, e que vejo como se destaca e é presente na vida dos brasileiros."

A repercussão foi imediata, com internautas elogiando a criatividade da ação. "Genial colocarem o Boninho no comercial do iFood na estreia do BBB", comentou um usuário. Outro foi mais enfático: "A propaganda do iFood com o Boninho no dia da estreia do BBB eu tô gritando!"

Com o lançamento alinhado ao início do reality show, a campanha consolidou a presença do iFood na cultura pop brasileira e reforçou a imagem da marca como uma escolha certeira para momentos especiais.