Luiza Ambiel realiza sonho de fã em gravação de conteúdo adulto

Luiza Ambiel, ícone dos anos 90 e a eterna "Banheira do Gugu", surpreendeu a internet ao publicar um conteúdo adulto em seu perfil na Privacy, a maior rede social de monetização da América Latina. A atriz e modelo de 52 anos gravou o vídeo com um fã, escolhido a dedo.

O fã sortudo foi Leone, personal trainer que recebeu a oportunidade única de contracenar com Luiza em cenas quentes e íntimas, gravadas no interior de São Paulo. Em um toque de nostalgia e sensualidade, a produção incluiu uma banheira, relembrando o icônico quadro que consagrou a atriz.

"Foi uma experiência nova e ousada, algo que eu quis fazer para os fãs. Estou numa fase de liberdade e me sentindo mais confiante do que nunca", revela Luiza. " Nas redes sociais a modelo postou um spoiler e ressaltou, “realizando o sonho de um fã e tornando esse momento ainda mais especial.”

A atriz contou a revista quem que a produção foi conduzida com profissionalismo e respeito: "Foi tudo pensado com carinho e feito da melhor forma possível".

Além do conteúdo na banheira, Luiza também gravou com a atriz pornô Mel Fire, atendendo aos pedidos dos fãs por gravações mais ousadas. "Sempre me pediram algo mais ousado, foi uma experiência nova, diferente e única”, explicou.

Luiza Ambiel demonstra estar em uma fase de plena autoaceitação e empoderamento, a atriz também promete entregar outras produções aos fãs ao longo de 2025. “Foi um processo, mas hoje abraço minha sensualidade e minha imagem com orgulho.”