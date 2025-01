Integrante do Camarote do BBB 25 já fez cena de ménage em filme argentino

Diogo Almeida em cena com Leonardo Sbaraglia e Tuca Andrada no filme "Coração Errante" (2021). - (crédito: Reprodução)

Diogo Almeida, ator de 40 anos, é um dos grandes destaques do “Big Brother Brasil 25”. Participando ao lado de sua mãe, Vilma, de 68 anos, ele trouxe uma dinâmica única para o reality show, que rapidamente conquistou o público. Porém, antes de aceitar o desafio do confinamento, Diogo já era um rosto conhecido tanto no cinema quanto na televisão, com uma carreira marcada por atuações memoráveis e polêmicas.

No cinema, ele se destacou em "Coração Errante", uma coprodução entre Brasil e Argentina que explorou temas intensos e complexos. No longa, Diogo dividiu cenas com o renomado ator argentino Leonardo Sbaraglia, conhecido por seu trabalho em filmes de Pedro Almodóvar. Uma das sequências mais comentadas da produção foi uma cena de sexo a três, gravada no bairro carioca de Santa Teresa, que também contou com a participação de Tuca Andrada. A cena foi elogiada por sua autenticidade e pela coragem dos atores em interpretar personagens emocionalmente desafiadores. Além disso, Diogo esteve no elenco de "A Frente Fria que a Chuva Traz", dirigido por Neville D’Almeida, reconhecido por obras icônicas do cinema nacional.

Na televisão, Diogo ganhou destaque ao protagonizar a novela "Amor Perfeito", exibida pela TV Globo em 2023. Sua performance conquistou o público e consolidou seu espaço como um ator versátil e carismático. Agora, no "BBB 25", ele revela outra faceta de sua personalidade, conquistando fãs com sua autenticidade e sua relação afetiva com a mãe. A presença de Vilma no programa trouxe uma nova perspectiva ao reality, alternando momentos de leveza e emoção que cativam os telespectadores.

Com uma trajetória que une talento e momentos marcantes na dramaturgia, Diogo Almeida está vivendo um novo capítulo no "BBB 25". A pergunta que fica é: quais surpresas ele ainda trará para o público?