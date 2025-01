Andressa Urach revela decisão drástica sobre filmes +18

Andressa Urach compartilhou com os seguidores uma nova decisão sobre os vídeos de conteúdo adulto que publica em uma plataforma. A modelo usou suas redes sociais para enviar um recado àqueles interessados em participar das gravações com ela.

“Quem fiquei de marcar collab, por favor me chama no WhatsApp para agendar que estou organizando as minhas datas!”, anunciou Andressa, indicando que está organizando sua agenda. A estrela também esclareceu que, neste momento, as colaborações serão restritas a mulheres. “Estava de férias, por isso não respondi. Agenda aberta para mulheres”, afirmou, deixando claro que não pretende gravar com homens por enquanto.

Recentemente, a artista preocupou os fãs ao relatar que sofreu um acidente a caminho de um show. Segundo Andressa, o impacto aconteceu devido à alta velocidade do carro que passou por um quebra-molas.

“Bom gente, tô passando por aqui para fazer um comunicado. Daqui a pouco eu vou ir no médico porque ontem aconteceu um incidente. Estava a caminho do show, o carro estava com uma velocidade elevada, passou por um quebra-molas e eu acabei me machucando. Estou com dor no meu pescoço, não sei se foi um nervo, o que que foi. Aí eu marquei médico agora às 18h”, contou.

Após receber atendimento médico, Andressa retornou às redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde. “A médica me deu aqui vários remédios para tomar, me deu três dias de atestado e me deu vários exames para fazer, mas eu vou deixar para fazer em Porto Alegre, hoje eu vou agora na farmácia comprar as medicações porque eu tô com dor bem na cervical, então ela ficou bastante preocupada que pode ser algo bem sério, se não é só muscular”, explicou a atriz.

Ela também mencionou a possibilidade de uma tomografia, mas preferiu adiar o exame para realizá-lo em sua cidade. “Se fosse só muscular, seria nessa região, mas como tá doendo aqui, bem na nuca, ela ficou preocupada, pediu tomografia, mas eu vou deixar para fazer em Porto Alegre. Agora vou dar uma passada na farmácia, tomar uns remédios e dar uma descansada”, concluiu.

Em 2022, Andressa já havia enfrentado outro episódio de saúde delicado. Na ocasião, foi hospitalizada com dores intensas na região pélvica após a gravação de um filme envolvendo oito homens. Depois de medicada, ela foi liberada para se recuperar em casa.