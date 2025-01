Sem TV, Antônia Fontenelle brilha no empreendedorismo com suas patentes

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle tem conquistado um novo público ao se destacar como empreendedora no segmento de semijoias. À frente da marca Lá Vuá, criada em julho de 2021, Fontenelle transformou sua visão sobre estilo e qualidade em um negócio sólido e bem-sucedido.

“Um amigo, Paulo Vargas, de Santa Catarina, me apresentou o Cláudio, meu sócio, que já tinha outra marca de joias, e juntos criamos a Lá Vuá. A marca nasceu em julho de 2021. Hoje já se consolida no ramo de semijoias, graças à qualidade do produto, da qual não abro mão. Toda coleção eu experimento primeiro as peças e só depois eu aprovo para comercialização”, afirmou Antônia, destacando o cuidado que tem com cada detalhe.









As semijoias da Lá Vuá se destacam pelo design e pela preocupação com a experiência do cliente. “Diferencia o design, a qualidade, acabamento, preocupação com o cliente, no tempo de entrega, o preço acessível e as condições de pagamento”, explicou.

Antônia também participa ativamente do processo criativo das coleções, garantindo que cada peça tenha um toque especial. “Ajudo na escolha do design, material, todas as peças são banhadas em ouro 18k, a última coleção trabalhamos com prata também, mas variamos entre ouro branco, pedras zircônia, pérolas… E já lançamos no passado uma coleção bem pequena com brilhantes”, contou.

Sobre a relação entre sua imagem e a marca, ela reforça a autenticidade do projeto. “Eu sou a cara da Lá Vuá, todas as marcas que já criei na vida, graças a Deus, todas se consolidaram no mercado. ‘Na Lata com Antônia’ vai fazer 11 anos em abril, minha marca de cosméticos resolvi dar um tempo após cinco anos no mercado, porque os ativos ficaram muito caros após as taxas de importação do atual governo, a margem de lucro desapareceu, mas vou voltar com ela em breve. E a Lá Vuá, que graças a Deus já está no mercado há quatro anos com meus clientes todos felizes. Não trabalho com preço, trabalho com valor.”

Além disso, a marca mantém um ritmo constante de novidades. “Todo mês a gente lança coleção, e toda semana entram peças novas no site”, explicou Fontenelle. Sobre o futuro, ela revela planos ambiciosos: “Expansão da marca, estamos estudando lançar franquias, estamos recebendo muitas solicitações nesse sentido. E nos próximos meses, finalmente lançarei minha tão sonhada marca de vinhos, a ‘Bodega da Fonte’. Falaremos disso nas cenas dos próximos capítulos, rs.”



Para Antônia, a essência da Lá Vuá está em proporcionar experiências únicas para as clientes. “Prezo pela delicadeza das peças, com um acabamento que faz parecer joias de marcas com renome, as pedras se confundem com as pedras verdadeiras. Só lanço as peças que fazem eu me sentir especial, quero que as minhas clientes experimentem a mesma sensação de se sentir especiais, porque de fato elas são.”



Com dedicação e visão estratégica, Antônia Fontenelle mostra que o sucesso da Lá Vuá vai muito além de semijoias: é sobre criar histórias e transformar peças em momentos únicos para quem as usa.