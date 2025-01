Pabllo Vittar reage a "suposta" piada homofóbica de apresentadora da Band

Na última quarta-feira (10), a apresentadora Renata Fan, de 47 anos, se viu no centro de uma controvérsia após compartilhar uma publicação no Instagram que envolvia a cantora Pabllo Vittar, de 31 anos. A postagem foi interpretada por muitos como desrespeitosa e rapidamente gerou uma onda de críticas.

A imagem compartilhada fazia referência à saída de Denílson do programa esportivo que apresentou por mais de uma década. A publicação trazia duas comparações: na primeira, Denílson aparecia ao lado de Renata Fan com a legenda "Na Band"; já na segunda, uma montagem mostrava o ex-jogador ao lado de Pabllo Vittar com a frase "Na Globo".

Renata, ao publicar a montagem, escreveu: "Internet, sua danada!!! Recebi umas 10 vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir!!!! Sempre serei do time da zoeira!!!! (risos)." No entanto, o tom da postagem não foi bem aceito por muitos seguidores, que apontaram o conteúdo como ofensivo.

Band se pronuncia sobre o caso

Com a repercussão negativa, a Band se manifestou oficialmente, destacando que as opiniões expressadas pela apresentadora em suas redes sociais não representam a posição da emissora. Em nota divulgada pela revista Quem, o canal afirmou: "As publicações feitas pela jornalista e apresentadora Renata Fan em seu perfil pessoal no Instagram não refletem a opinião da Band."

Pabllo Vittar responde e critica atitude da apresentadora

Diante da polêmica, Pabllo Vittar também se pronunciou, reprovando a postagem. A cantora respondeu diretamente ao conteúdo, afirmando: "Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por causa dessa 'zoeira'."

Além de Pabllo, diversos seguidores também expressaram indignação nos comentários. "Lamentável ver esse tipo de coisa vindo de alguém com tanta visibilidade", escreveu um internauta. Outro foi ainda mais crítico: "Espero que isso tenha consequências legais."

O episódio reacendeu discussões sobre os limites do humor, a importância da responsabilidade digital e o impacto das falas de figuras públicas.