Andressa Urach surpreende e anuncia abertura de supermercado no RS

A modelo e influenciadora Andressa Urach, de 37 anos, decidiu diversificar seus negócios e anunciou a abertura de um supermercado. O novo empreendimento, chamado Super Urach, fica na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e foi apresentado ao público através de suas redes sociais.

"Já conheceu meu supermercado? Muito feliz!!! @superurach esperamos vocês!!!", publicou Andressa, ao divulgar uma imagem na entrada do estabelecimento. O negócio, ao que tudo indica, é uma parceria com seu filho, Arthur Urach.

Além do mercado, a influenciadora segue investindo em outras frentes, como sua linha de cosméticos, que inclui maquiagens e produtos para cuidados com a pele e os cabelos. Mesmo expandindo seus empreendimentos, Andressa continua atuando no segmento de conteúdo adulto.