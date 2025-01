Morre o ator Paul Danan aos 46 anos; família lamenta perda

O ator britânico Paul Danan, conhecido por interpretar Sol Patrick na série Hollyoaks, faleceu aos 46 anos. A informação foi confirmada pela Independent Creative Management, agência responsável por sua carreira, que não divulgou detalhes sobre a causa da morte.

Em comunicado oficial, a empresa destacou a importância do ator para a televisão e lamentou sua partida precoce. "É com pesar que compartilhamos a trágica notícia do falecimento de Paul Danan com apenas 46 anos. Conhecido por sua presença na televisão, talento excepcional e gentileza inabalável, Paul era um farol de luz para muitos. Sua partida prematura deixará vazios insubstituíveis na vida de todos que o conheceram."

A agência também pediu respeito à privacidade da família, amigos e colegas do artista neste momento difícil, reforçando que não fornecerá mais informações por enquanto.

Paul Danan se tornou um rosto conhecido da televisão britânica ao interpretar Sol Patrick em Hollyoaks, papel que desempenhou entre 1997 e 2001. Além disso, participou de programas populares como Celebrity Love Island e Celebrity Big Brother, ampliando sua visibilidade e conquistando o público.