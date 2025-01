Sogra de Vírginia abre o jogo sobre sua relação com a influenciadora

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para interagir com seus seguidores e esclarecer algumas dúvidas sobre sua vida pessoal. Durante uma sessão de perguntas no Instagram, um internauta questionou se a relação entre ela e a nora, Virginia Fonseca, era realmente boa ou apenas uma aparência para o público.

Poliana não hesitou em responder e fez questão de enfatizar sua autenticidade. "Já passei por vários desafios na minha vida, superei muitas coisas, ainda vivo vencendo vários desafios dia a dia, e sou extremamente de verdade. No dia que não estou bem, pode ter certeza que meu semblante cai, sou transparente, todo mundo já manda mensagem. Quando estou feliz, dou minhas gargalhadas, todos sabem que estou bem. Eu jamais manteria um relacionamento por conta de fachada, para mostrar para os outros, não sou dessas", declarou.

Sobre a convivência com Virginia, Poliana reforçou que as duas construíram uma relação sólida ao longo dos anos. "Graças a Deus tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que nós cultivamos ao longo desses anos, baseado em respeito e cumplicidade... Eu sei até onde posso ir com ela, quando tenho que recuar, e ela também. Se não fosse também, eu falaria aqui. 'Não é bom, ela vive a vida dela e eu vivo a minha'. Mas graças a Deus temos um relacionamento abençoado", afirmou.

Recentemente, Poliana também comentou sobre sua participação na criação dos netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Virginia e Zé Felipe, seu filho com Leonardo. Segundo a empresária, a influenciadora é tranquila nesse aspecto. "A Virginia é muito de boa! Eu que tenho bom senso e sei até onde posso interferir na educação deles!", pontuou.

A resposta de Poliana Rocha gerou grande repercussão entre os seguidores, reforçando a relação harmoniosa que mantém com a nora e sua postura transparente nas redes sociais.