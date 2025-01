Vaza vídeo de influencer em audiência de custódia; veja o pedido inusitado

Durante sua primeira audiência após ser presa na Operação Lance Final, a influenciadora Ianka Cristini expressou preocupação com o uso contínuo de sua cinta modeladora enquanto estiver detida. Em imagens que circularam amplamente na internet, ela aparece respondendo às perguntas da promotoria e explicando que passou recentemente por um procedimento estético.

Na audiência, Ianka ressaltou que as cicatrizes da cirurgia ainda estão em fase de recuperação, tornando indispensável o uso da cinta, essencial no período pós-operatório. Após ouvir a justificativa, o juiz concedeu a autorização para que ela continue utilizando o acessório durante sua permanência na prisão.

Entenda a prisão de Ianka Cristini

Ianka Cristini, que soma mais de 6,6 milhões de seguidores no Instagram, foi presa na tarde desta terça-feira (14) na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Município, ela participou de uma audiência de custódia no mesmo dia, na Vara de Garantias de Balneário Camboriú. O marido dela, o influenciador Bruno Martins, também foi detido na operação.

A defesa de Ianka, representada pelo advogado Mathaus Agacci, foi procurada para comentar o caso, mas ainda não se pronunciou. O espaço segue disponível para qualquer manifestação.

A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que também cumpriu mandados de busca e apreensão em Brusque e São Paulo. As investigações apontam um possível envolvimento dos influenciadores com o jogo Fortune Tiger, conhecido popularmente como "Jogo do Tigrinho".

Nas redes sociais, onde se apresenta como parte da "família sincera", Ianka compartilha conteúdos sobre independência financeira. "O que eu faturo no mês é o que eu levaria 40 anos", diz em uma de suas postagens. Além de sua carreira na internet, a influenciadora é mãe de quatro filhos: Ana Clara e Alana, de 10 e 7 anos, e os gêmeos Kauê e Bryan, de sete meses.