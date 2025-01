Aos 17 anos, cabeleireiro se destaca com técnicas autorais; saiba quem é

Desde os 9 anos, Thiago Negrine de Bortoli, de Paraíso do Norte, Paraná, dedica sua vida ao universo da beleza capilar. Com apenas 17 anos, já se firmou como um dos cabeleireiros mais jovens e promissores do Brasil, especializando-se em coloração, principalmente em mechas. Hoje, é uma referência nacional e segue em busca de levar seu talento para o mundo, sonhando em se tornar um ícone internacional.

O sucesso de Thiago pode ser explicado por sua dedicação e visão de futuro. Ele acredita que três pilares são fundamentais: foco, persistência e constância. “Acredite no seu. Não se deixe levar por opiniões alheias. No início, vão criticar, mas, quando você estiver no topo, dirão que sempre acreditaram em você. Não caia nessa. Persista e mantenha constância no trabalho, especialmente nas redes sociais, onde podemos alcançar o mundo inteiro sem sair de casa”, aconselha.

A carreira de Thiago já estava no auge em 2022, quando ele concedeu entrevista para um jornal de Brasília. Na época, acumulava 100 mil seguidores nas redes sociais. Hoje, com mais de 270 mil seguidores, ele se destaca não apenas pelo talento técnico, mas também por sua habilidade de inspirar outros profissionais. “Desde então, muita coisa mudou. Tornei-me mais racional, conheci pessoas incríveis e me tornei inspiração para muitos profissionais e marcas mundialmente conhecidas”, conta.

Um dos maiores diferenciais de Thiago é sua capacidade de criar visuais personalizados. Entre suas técnicas mais usadas estão as mechas free lights e o famoso estilo “Burnt Caramel”, criado por ele, que se tornou um de seus maiores sucessos. “Hoje, a naturalidade domina o mercado, e eu amo isso. Cada cabelo é único, e o que mais me encanta é criar algo especial para cada cliente, trazendo harmonia e exclusividade”, explica.

A parceria com sua mãe, Suely, é outro pilar de sua história. Desde cedo, ela o incentivou e compartilha com Thiago a rotina no salão que montaram juntos. “Ter minha mãe ao meu lado é uma honra. Ela não apenas me apoia profissionalmente, mas é minha parceira de vida”, afirma.

Thiago também busca constantemente aperfeiçoar suas técnicas e acredita que o aprendizado é contínuo. Ele já participou de cursos com grandes nomes do setor, como Mário Henrique, Romeu Felipe, Danilo Herbert, Mateus Veiga e Eder Fernando. “Esses profissionais me ensinaram muito. A partir do momento que entendemos que sempre há algo a aprender, evoluímos não só na técnica, mas como pessoas”, comenta.

Seus próximos passos estão claros: continuar aprimorando suas habilidades e conquistar reconhecimento internacional. “Meu foco diário é buscar conhecimento. Nunca sabemos tudo, e sempre há algo a melhorar. Quero ser referência internacional, e trabalho todos os dias para isso”, revela.

Para quem deseja ingressar na área da beleza, Thiago deixa uma mensagem valiosa. “O mundo da beleza é magnífico, mas não é fácil. Não basta querer, é preciso enfrentar desafios, buscar conhecimento e respeitar o tempo do crescimento. Nada acontece do dia para a noite. Quando paramos de olhar para o que o outro tem e agradecemos o que já conquistamos, as coisas começam a dar certo.”

Com determinação, talento e uma visão inovadora, Thiago Negrine de Bortoli é um nome que já faz história na beleza brasileira e que promete brilhar ainda mais no cenário internacional. Sua jornada inspira não apenas cabeleireiros, mas todos que sonham alto e estão dispostos a trabalhar duro para realizar seus objetivos.