Kerline anuncia lançamento de série e recebe Lucas Penteado no primeiro ep

Kerline Cardoso, conhecida como a primeira eliminada do Big Brother Brasil 21, anunciou nesta quinta-feira (16/1) o lançamento de sua nova série, “Além de uma Semana”, um projeto criado para celebrar e revisitar as histórias do reality show mais assistido do país.

O episódio de estreia, que chega na próxima segunda-feira (20) às redes sociais de Kerline, promete emoções à flor da pele com a participação de Lucas Penteado. O ator e ex-colega de confinamento foi protagonista de uma das tretas mais marcantes da edição. Intitulado “Acerto de Contas”, o episódio trará uma conversa franca entre os dois, abordando desentendimentos do passado e as lições aprendidas desde então.

Kerline explicou que a série foi desenvolvida para explorar o impacto do Big Brother Brasil na vida de seus participantes, indo além do período de confinamento. “O reality não acaba quando saímos da casa. Ele deixa marcas e histórias que carregamos para sempre”, disse a cearense.

O lançamento ocorre em um momento estratégico, simultâneo ao início de uma nova temporada do BBB, aproveitando o alto engajamento do público para apresentar um projeto inovador, emocionante e cheio de nostalgia.